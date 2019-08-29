快訊／東區商圈萎縮　開業13年的滿堂紅創始店結束營業



▲滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋仁愛店。（圖／取自滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋粉絲團）



記者黃士原／台北報導

近年來台北市東區商圈逐漸沒落，許多餐廳陸續結束營業或搬遷，像是永福樓結束營業，糖朝轉戰微風南京，最近又有一家餐廳要關店，開業13年滿堂紅創始店（仁愛店）宣布8月28日之後結束營業。不過餐廳表示，滿堂紅信義店、松江店、桃園店、台中廣三SOGO店會繼續為大家服務。



對於滿堂紅仁愛店的關店，許多老客人表達不捨，有人說是「 每年慶生最愛去的店」，有人則說「很謝謝你們一直以來的陪伴。」「對於關店，滿堂紅回覆網友說到「因租約到期，商圈萎縮，無法在此繼續為大家服務。」





▲滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋仁愛店。（圖／取自滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋粉絲團）



滿堂紅湯底選擇從重口味到養生都有兼顧，招牌的麻辣紅鍋是以牛大骨、丁香、肉桂、花椒等近30種中藥材，以及洋蔥、胡蘿蔔等新鮮食蔬，慢火熬煮5~6小時，同時將數十種辛香料持續拌炒1.5小時，再將兩者混合一同熬製。

另一款牛奶味噌鍋，則有著滿滿的日式風情，利用日本白味噌、牛奶與奶油，湯頭入口香醇濃郁，非常適合以蘿蔔捲等蔬菜涮食，食蔬吸附了湯汁後，充滿乳香及天然甜味。另外還有菓風泡菜、蘆薈養生、昆布高湯、酸菜鍋等。





▲麻辣紅鍋跟牛奶味噌鍋是滿堂紅的主打鍋底。（圖／資料照）



滿堂紅仁愛店熄燈公告

感謝各位來賓光顧，對於<滿堂紅仁愛店>這13年來一直的支持與愛戴!

8月28日，<滿堂紅仁愛店>將結束營業，充滿回憶的地方，心中非常不捨，但，信義店、松江店、桃園店、台中廣三SOGO店，會繼續為大家服務。

非常感謝各位陪伴著<滿堂紅仁愛店>這13年來的時光，謝謝廠商與各位朋友的祝福；關於未來，我們也可能在其他區域再次服務喜歡我們的朋友。

店不在，我們服務的心，依然在!!陪伴您一直走到最後一刻。

特別在此向您致上最誠摯的謝意與歉意，造成不便之處 敬請見諒

仁愛店全體同仁在此向各位鞠躬致謝，謝謝您們，謝謝各位