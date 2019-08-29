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川魂碰上台味　江振誠帶領廊橋和RAW雙團隊聯手演繹全新亞洲味

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▲川魂碰上台味　江振誠帶領廊橋和RAW雙團隊聯手演繹全新亞洲味。（圖／RAW提供）
▲魚香翡翠筍殼魚。

記者黃士原／台北報導

來自四川成都的THE BRIDGE廊橋即將於8月30、31日首度來台。7月時RAW餐廳團隊在THE BRIDGE廊橋進行首次的完美合作，江振誠跨足川菜領域後首度在RAW帶來新式川菜料理，前所未有的東西方混搭料理再一次呈現。

江振誠希望自己帶領的團隊能讓同一道料理或是同一個菜系，在每個時代都能有不同的表現方式。THE BRIDGE廊橋和RAW的合作不僅是川味和台味的互相碰撞，也是兩個團隊在創新間的鼓舞。除此之外，從新加坡的Restaurant ANDRE時代開始，江振誠就已經開始將旗下餐廳一一介紹給RAW，藉由各個團隊廚藝間的切磋，帶給RAW無價的學習經驗。接下來幾個月，更會為了即將到來的五週年舉辦一系列「出人意料」的跨界合作。

▲川魂碰上台味　江振誠帶領廊橋和RAW雙團隊聯手演繹全新亞洲味。（圖／RAW提供）
▲葉兒粑。

對於川菜的演繹，江振誠覺得川菜的精髓就在二十四味型，廊橋以保留傳統技法和經典調味為主軸，並挑選最高品質的食材，以純淨簡單的呈現方式，為的是凸顯川菜原本純粹清晰的脈絡，以當代的料理語言透過各種面向表現出來。

「葉兒粑」是四川有名的特色小吃之一，白色的糯米粑粑以綠葉包裹，THE BRIDGE廊橋繼承傳統又有新意，餡心是特製四川醬肉，配以黃金魚子醬，炭焙鮪魚油－完美融合的鹹鮮、炭香以及臘香。

▲川魂碰上台味　江振誠帶領廊橋和RAW雙團隊聯手演繹全新亞洲味。（圖／RAW提供）
▲手工老街蛋烘糕。

「魚香翡翠筍殼魚」二十四味型中的「魚香」是THE BRIDGE廊橋的一道經典壓桌大菜之一。俗話說魚香不見魚，這道菜是魚香裏頭還有魚，魚香汁酸甜，筍殼魚鮮嫩。

「手工老街蛋烘糕」是成都的代表小點。蛋烘糕金黃香酥的蛋皮下，包裹著花樣繁多的餡料，這一次餐會中帶來前所未見的「神秘口味」內餡。

THE BRIDGE廊橋 at RAW
日期：2019年8月30日及31日－午餐及晚餐
餐會費用：4,680元（每位），另付10%服務費

關鍵字： 美食情報 RAW 廊橋

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