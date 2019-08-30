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咬下爆出抹茶醬！淡水超邪惡花生捲　還包了芒果冰淇淋

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▲▼倆樂 LiAng Le花生捲加冰淇淋。（圖／兩隻豬的日常授權提供）

▲倆樂 LiAng Le的冰淇淋有芭樂、香蕉口味。（圖／《兩隻豬的日常》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

記者蕭筠／綜合報導

網美們快把握夏天尾巴！位於淡水老街內、甫開幕2個月左右的「倆樂 LiAng Le」，主打宜蘭古早味甜品「花生捲加冰淇淋」，冰淇淋有芒果以及特別的芭樂、香蕉口味等，灑上手刨麥芽花生粉、香菜後包裹在餅皮中，一次享受；尤其還有張小巧又精緻的網美牆，要大家「Have A nIce Day」吃好也拍滿。

▲▼倆樂 LiAng Le花生捲加冰淇淋。（圖／兩隻豬的日常授權提供）

▲花生捲加冰淇淋使用50年老店所製作的餅皮、花生磚。

▲▼倆樂 LiAng Le花生捲加冰淇淋。（圖／兩隻豬的日常授權提供）

▲店家的冰淇淋是和小農合作，不添加任何香精、色素及防腐劑。

宜蘭傳統美食花生捲加冰淇淋，是不少人到宜蘭必吃的古早味甜品，倆樂 LiAng Le主打使用50年老店製作的餅皮、花生磚，以及和台灣在地小農合作自製出的水果冰淇淋，有芒果、芭樂、香蕉等口味，標榜不添加任何香精、色素及防腐劑，另抹茶、芋頭也是不少人力推的口味之一，Q彈餅皮鋪上滿滿一層麥芽花生糖，接著放上一顆顆顏色鮮豔的叭噗，畫面療癒到不行，吃過的民眾也大呼「值得再去」，評價極高，提醒當天有提供的冰淇淋口味會公佈在牆上。 

▲▼倆樂 LiAng Le花生捲加冰淇淋。（圖／兩隻豬的日常授權提供）

▲店家整體走日系文青風格。

▲▼倆樂 LiAng Le花生捲加冰淇淋。（圖／兩隻豬的日常授權提供）

▲網美牆可以讓網美們拍好拍滿。

裝潢部分因店家大走文青路線，以日系木造風格為主，吸引不少人駐足，貼心的是，店家也特地規劃一處網美牆，牆上用Led的方式呈現「Have A nIce Day」，其中Ice（冰）特地用不同顏色做區隔，別具巧思，下方則放上一張木椅以及盆栽擺設，讓各位網美們可以拍好拍滿；另店家也販售台灣精釀啤酒，不少網友直呼「花生捲冰淇淋+精釀啤酒=出乎意料的搭配」，值得一試。

▲▼倆樂 LiAng Le花生捲加冰淇淋。（圖／兩隻豬的日常授權提供）

▲店家另有販售台灣精釀啤酒。

倆樂 LiAng Le

地址：新北市淡水區中正路11巷11號
電話：0939998599
營業時間：週一-週四11:00-19:00／週五-週日11:00-20:00

關鍵字： 倆樂 LiAng Le 新北市美食 美食情報 達人美食 兩隻豬的日常 花生捲加冰淇淋

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