僅此2座「快閃沙雕」4hr就消失！高跟鞋、穹頂光雕接著看

▲八里城市沙雕共有13座，日前已於婚紗廣場開展。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

八里城市沙雕已於婚紗廣場開展，其中「快閃沙雕」將於9月7日陸續登場，長4米、寬3米、高1.8米的「消失的冰原」於9月7日展出，長50公尺、寬10公尺的「巨大沙畫」預計在9月8日展演，欣賞沙雕的同時，更提倡環保的重要。

高管處表示，近年來因全球暖化，北極融冰速度已比結冰快，嚴重威脅到北極熊的生存，身處在亞熱帶的我們，無法親眼目睹遠在北極的冰原正在消失，但借由本次沙雕「消失的冰原」創作，能有身歷其境的感受，體認暖化的危機。

▲2019八里城市沙雕。（圖／新北市政府提供）

「消失的冰原」預計9月7日9點30分左右開始夯沙，10點30分左右開始雕塑，預計下午2點左右完成，完成之後在晚間6點03分河水漲潮後淹沒而消失。

今年八里城市沙雕一共有13座，在廣闊的沙灘上，沙雕師將畫出本次沙雕展主題「悠閒時光」，預定9月8日11點左右開始進行「巨大沙畫」藝術創作，預計下午3點完成，展出之後，將在晚間7點23分因河水漲潮而淹沒，想目睹的民眾務必將時間記下。

▲▼以「囍悅」為主題的光雕，有穹頂涼亭、高跟鞋、南瓜馬車、水藍波紋光廊及玩美戀歌等多處光環境營造設施。

參觀沙雕的同時，很少有人能真正接觸到沙雕師，快閃沙雕對沙雕師是極大的挑戰，考驗沙雕師利用河水退潮時快速創作雕塑，一定要在漲潮前完成，平時雕一座沙雕可能需要3至5天，本次僅能以3至5小時左右完成。晚上接著看以「囍悅」為主題的光雕，有穹頂涼亭、高跟鞋、南瓜馬車、水藍波紋光廊及玩美戀歌等多處光環境營造設施。