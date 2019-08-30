金秋朝聖地球上最後的淨土　稻城亞丁

圖、文／七逗旅遊網提供
如果整個秋天你只能放一次長假，那千萬別錯過地球上最後的淨土─稻城亞丁景區，壯麗的山巒、澄澈的湖水、金黃色的景致值得反覆回味，推薦至少安排2天停留在景區中，細細探索這片美好。湖光山色的景致如仙境般夢幻，燦爛的柏楊樹為這片大地換上了新裝，讓人捨不得離開！
▲稻城亞丁景區。（圖／shutterstock.com）
位於四川稻城縣的亞丁景區，由仙乃日、央邁勇、夏諾多吉三座神山和四周的河流、湖泊、高山草甸組成，原始的生態環境未受到人為的破壞，是絕世美景的集散地。景區中仍有人居住，而洛絨牛場是居民們放牧的地點。當你環繞周遭美景，除了廣闊的草原、牛羊外，也看得見矗立在天邊的三座神山，這裡可是一次觀賞仙乃日、央邁勇、夏諾多吉三座山的絕佳地點。
▲高山牧場─洛絨牛場。（圖／shutterstock.com）
除了亞丁景區，四川還有許多美景等著你欣賞。木格措景區是川西北地區海拔2000公尺以上地區最大的高山湖泊，美麗的景致獲得「小九寨」的稱號。更特別的是，這裡居然有片「黃金海岸」，圍繞在湖泊旁的沙灘，沙質金黃、細緻、柔軟，在川西高原地區是十分特別的景觀。
▲木格措景區。（圖／shutterstock.com）｝
有「攝影師天堂」之稱的新都橋，同時是「光與影的世界」，秋天，道路兩側成排的白楊樹在陽光下散發金燦燦的光芒，外圍還有草原、溪流、散落的藏寨、悠閒散步的牛羊、背景高低起伏的山巒…，豐富的景色創造了攝影師們鏡頭中多元的構圖。
▲景色多元的新都橋，是攝影師們的天堂。（圖／shutterstock.com）
亞丁景區遼闊的美景，值得您深度體驗。喜鴻假期限定行程貼心安排二進亞丁景區，邀您一起感受景區中最美的風光，深度漫遊這片美麗的土地。
推薦行程：
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