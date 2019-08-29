揭秘／郵輪上表演「甘苦談」娛樂總監：一結束立馬癱了

點評：他們的精神真的很令人佩服！

▲郵輪工作表面光鮮亮麗，實則卻是身心靈莫大的挑戰和適應。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／海上報導、攝影

對喜歡新鮮的人來說，搭郵輪的確是很棒的旅遊方式，但你有想過，天天在郵輪上的工作者，又有什麼想法呢？《ETtoday新聞雲》訪問星夢郵輪世界夢號上的演員、娛樂總監、演出製作經理，揭秘大型海上宮殿工作的甘苦談。

▲星夢郵輪世界夢號星座劇院可容納千名觀眾。

「強健的體魄和樂觀的內心」絕對是必備特質，郵輪上工作不像在陸地，依海象不同，雖然大部分的時間是平穩的，但有時會感到明顯搖晃，對超高特技的表演者來說，更是一大需克服的挑戰。

▲世界夢號《信念》主角川川表示，平時暖身需要1小時前到，但若風浪較大，就需要1.5小時前就到後台練習，以適應搖晃的工作環境。

世界夢號《信念》主角川川表示，平時暖身需要1小時前到，但若風浪較大，就需要1.5小時前就到後台練習，以適應搖晃的工作環境。「平常鍛鍊很重要，每週至少練上5天，為了讓體力呈現在最佳狀態，每天『只』練3小時，休假時會多看書，隨時更新、進步。」

▲9歲就開啟雜技人生的川川說，從小跟著父親「不停練習、練習、練習」，跑遍中國大陸各地表演。



9歲就開啟雜技人生的川川說，從小跟著父親「不停練習、練習、練習」，跑遍中國大陸各地表演，之前是《中國達人秀》演員，至今在星夢郵輪上已工作2年，一天需表演兩場大型演出。

▲來自巴西的演出製作經理Geise 則說：「必須愛你所選」，演員首要任務就是演出務必帶進情緒，否則觀眾感覺不出來，自然無法深受感動。

來自巴西的演出製作經理Geise 則說：「必須愛你所選」，演員首要任務就是演出務必帶進情緒，否則觀眾感覺不出來，自然無法深受感動，從10歲開始學芭蕾的她，已有18年表演經驗。

至於如何保持體力？Geise則坦然表示，「不少人喜歡喝能量飲，但從2010年就在船上表演的她，始終認為『練習』才能造就完美演出，再惡劣的環境也早已駕輕就熟了。」

▲娛樂總監萬翾透露，演員也是一般人，難免會暈船，在台上賣力的表演，呈現最專業的一面，但常常表演一結束整個人就攤軟下來。

娛樂總監萬翾補充，表演成員各個都非常有才能，目前在雲頂郵輪上有來自中國、古巴、俄羅斯等60多位表演者，平均年齡落在26歲，依據地域性不同，找尋合適劇本和國籍的演員擔綱演出，一年更不只換一次新劇本，期望給觀眾耳目一新的感受。

▲目前在雲頂郵輪上有來自中國、古巴、俄羅斯等60多位表演者，平均年齡落在26歲。

萬翾透露，「演員也是一般人，難免會暈船，在台上賣力的表演，呈現最專業的一面，但常常表演一結束整個人就攤軟下來...」她自嘲笑說，「像我最喜歡的地方就是我的床，表示我真的需要休息了。」演員所簽的契約大多為半年工作後，休息一個月。

▲▼演員所簽的契約大多為半年工作後，休息一個月。