雙十連假搶先賞紅葉！　來河南尋找詩意秋天

圖、文／七逗旅遊網提供

今年雙十節共有4天連假，非常適合安排出國，尤其這時恰逢中國河南的紅葉季，許多名勝都能欣賞詩情畫意的秋天！







▲青天河景區。（圖／喜鴻假期）



青山碧水的青天河景區，山勢雄險，又有許多泉池、飛瀑，這裡有世界上獨一無二的天然長城，還有堪稱世界奇觀的「石雞下蛋」。秋天，一定要到景區中的靳家嶺，白天，來自南方的燦爛櫨葉、北方火紅的楓樹、樹齡約2500年的黃櫨王…，型態各異的紅葉美景，交織出最火熱搶眼的秋天。傍晚，橙金色的夕陽染紅了天空，整個個世界彷彿只剩下高調熱情的橘紅色系。







▲三皇寨的秋天。（圖／喜鴻假期）



中國武術發源地之一的少林寺，位在中國五嶽之一的嵩山，自然、人文景觀豐富，環境非常適合秋天會換上紅色妝容的黃櫨生長。嵩山觀賞紅葉的最佳地點就是少林寺附近的三皇寨，三皇寨以壯麗的山岳風光為主，峰奇、路險、石怪、景色秀麗，秋天在紅葉的襯托下，就像是畫卷一般優雅。







▲雲台山的紅葉和山景相輔相成。（圖／喜鴻假期）



以奇峰、怪石聞名的雲台山，名峰、巨石、峽谷、泉瀑、天然溶洞…等豐富的地貌讓人大開眼界，就像是一本活的地理百科全書。來雲台山還能挑戰建在海拔1080公尺的玻璃棧道，站在透明的玻璃地板上，腳下就是山間美景，刺激指數百分百。四季之中，秋天是雲台山的最佳旅遊季節，涼爽的天氣適合一邊慢慢散步，一邊欣賞滿山遍野的紅葉。







▲老君山。（圖／喜鴻假期）



想在賞秋之餘吸收一些神聖的能量，可以到老君山一遊。主張「無為而治」思想的老子，曾到山上歸隱修練，這座山後來被唐太宗賜名「老君山」，到現在一直是道教主流全真派的聖地，山頂建有「鐵頂老君廟」，規模相當龐大，更產生「南有武當金頂，北有老君鐵頂」一說。秋天，山間還多了紅葉點綴，帶來一場繽紛的色彩饗宴。



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