搭長江三峽奢華5星遊輪！　再遊重慶超夯網紅點洪崖洞

圖、文／七逗旅遊網提供

中國長江三峽位在重慶市和湖北省境內的長江流域，沿岸有許多歷史人文建築，一次遊歷其中精華的最佳方式，就是搭乘遊輪出發，享受美好的水上假期！





▲搭5星豪華遊輪暢玩長江三峽。（圖／喜鴻假期）



豪華5星遊輪總統七號、總統八號是姐妹船，船長146.8公尺、寬20.2公尺，尺寸已達到了三峽航道的許可極限，是內河遊輪界的巨無霸。遊輪採用浮動甲板技術，因此行駛時相當平穩，大幅降低暈船的機率。船上有三溫暖、泳池、按摩室、足療、KTV、購物中心、電影院、雪茄吧…等設施，帶著寶貝一起上船，他們也能在兒童樂園度過愉快的時光，而精彩的表演更是船上不可或缺的。







▲石寶寨是世界八大奇異建築之一。（圖／喜鴻假期）



途中可換乘小船，到神農溪一覽險、秀、奇各具特色的峽谷，並穿梭在蜿蜒的水道中，欣賞深潭碧水、飛墜的瀑布、特殊的喪葬模式「懸棺」、石筍溶洞…，各式各樣獨特的景色，讓人感受到大自然的鬼斧神工。而長江三峽沿岸還有一塊高大的巨石，彷彿鑲嵌在巨石上的木結構建築─石寶寨，就像連體嬰一樣與巨石密不可分，完全沒用到一根釘子的設計令人嘖嘖稱奇。







▲吊腳樓、現代建築並存的景象，成為洪崖洞的日常。（圖／shutterstock.com）

想體驗都會區熱鬧的氛圍，推薦到近年爆紅、網紅最愛的打卡地點重慶市洪崖洞逛逛。街道上看得到長江上游的巴渝文化建築─吊腳樓，吊腳樓和動畫《神隱少女》中的湯婆婆湯屋有幾分相似，並和現代化的建築同時融入重慶的街景中，兩種截然不同的風景毫不衝突，反而成為重慶的一大亮點，並擁有豐富的娛樂、休閒、觀光、餐飲…等功能。





▲江南三大名樓之一的黃鶴樓。（圖／shutterstock.com）



來湖北武昌，黃鶴樓不再只是詩詞中遙不可及的建築，本尊就在黃鵠山頂上！黃鶴樓和岳陽樓、滕王閣並列江南三大名樓，居高臨下的地理位置非常適合作為觀景台，可遠眺武漢、長江的景色。



推薦行程：

． 超值三峽～武漢荊州、黃鶴樓、洪崖洞、五★總統七號(上水)八日►►►



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