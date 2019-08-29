用小火爐烤的！嘉義隱藏版炭烤甜甜圈　外酥內軟、還會爆漿



▲利用小火爐烤出來的甜甜圈，吃得到淡淡的炭香。（圖／IG@bearyangfan授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者周姈姈／綜合報導

炸甜甜圈你一定吃過，但你有吃過用烤的甜甜圈嗎？嘉義就藏有一個小小的攤位，賣的是「炭烤甜甜圈」，店家會用小火爐烘烤甜甜圈，因此外皮吃起來特別酥脆，內餡則是蓬鬆的口感，而且還能吃到淡淡的炭火香，除了固定口味之外，店家也不定時會推出限定口味！



▲甜甜圈的外皮很酥脆，內餡的口感則是蓬鬆柔軟。



「炭烤甜甜圈」就在嘉義的民雄車站附近，提供巧克力、香蒜、水果醬、奶酥、花生、煉乳和基本款原味共7種甜甜圈口味，另外，店家也會不定時推出限定口味，像是小美冰淇淋、抹茶，讓旅客能夠吃到更不一樣的甜甜圈。



▲除了固定的7種口味之外，店家還會不定時推出限定口味的甜甜圈，帶給旅客不同的驚喜。



炭烤甜甜圈的外層不像一般甜甜圈有裹糖粉，利用小火爐烘烤過後，炭烤香氣十分濃郁，咬下的第一口會先感受到外皮的酥脆，接著就是蓬鬆柔軟的內餡；如果選擇的是巧克力口味就要小心燙，因為咬下之後就會爆出甜蜜的巧克力醬，吃起來超級滿足。



▲炭烤甜甜圈外層沒有裹糖粉，就算吃多也不怕膩口。

不過，如此好吃的炭烤甜甜圈可不是想吃就一定吃得到！店家會在粉專上更新當日甜甜圈的販售狀況和公休日，若是已經賣完，店家會提前在粉絲團公告，因此建議民眾在出發購買甜甜圈之前，最好先打開粉絲團看看，才不會撲空；此外，店家也有提供電話訂購的服務，如果真的很怕吃不到，不如就打電話預約甜甜圈吧！

炭烤甜甜圈

地址：嘉義縣民雄鄉民權路一巷13號

電話：0981626159

營業時間：星期一至星期五11：00－售完為止／星期六至星期日10：00－售完為止