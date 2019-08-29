ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

用小火爐烤的！嘉義隱藏版炭烤甜甜圈　外酥內軟、還會爆漿

ETtoday餓勢力

▲嘉義炭烤甜甜圈。（圖／IG@bearyangfan授權提供）
▲利用小火爐烤出來的甜甜圈，吃得到淡淡的炭香。（圖／IG@bearyangfan授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者周姈姈／綜合報導

炸甜甜圈你一定吃過，但你有吃過用烤的甜甜圈嗎？嘉義就藏有一個小小的攤位，賣的是「炭烤甜甜圈」，店家會用小火爐烘烤甜甜圈，因此外皮吃起來特別酥脆，內餡則是蓬鬆的口感，而且還能吃到淡淡的炭火香，除了固定口味之外，店家也不定時會推出限定口味！

▲嘉義炭烤甜甜圈。（圖／IG@bearyangfan授權提供）
▲甜甜圈的外皮很酥脆，內餡的口感則是蓬鬆柔軟。

「炭烤甜甜圈」就在嘉義的民雄車站附近，提供巧克力、香蒜、水果醬、奶酥、花生、煉乳和基本款原味共7種甜甜圈口味，另外，店家也會不定時推出限定口味，像是小美冰淇淋、抹茶，讓旅客能夠吃到更不一樣的甜甜圈。

▲嘉義炭烤甜甜圈。（圖／IG@bearyangfan授權提供）
▲除了固定的7種口味之外，店家還會不定時推出限定口味的甜甜圈，帶給旅客不同的驚喜。

炭烤甜甜圈的外層不像一般甜甜圈有裹糖粉，利用小火爐烘烤過後，炭烤香氣十分濃郁，咬下的第一口會先感受到外皮的酥脆，接著就是蓬鬆柔軟的內餡；如果選擇的是巧克力口味就要小心燙，因為咬下之後就會爆出甜蜜的巧克力醬，吃起來超級滿足。

▲嘉義炭烤甜甜圈。（圖／IG@bearyangfan授權提供）
▲炭烤甜甜圈外層沒有裹糖粉，就算吃多也不怕膩口。

不過，如此好吃的炭烤甜甜圈可不是想吃就一定吃得到！店家會在粉專上更新當日甜甜圈的販售狀況和公休日，若是已經賣完，店家會提前在粉絲團公告，因此建議民眾在出發購買甜甜圈之前，最好先打開粉絲團看看，才不會撲空；此外，店家也有提供電話訂購的服務，如果真的很怕吃不到，不如就打電話預約甜甜圈吧！

炭烤甜甜圈

地址：嘉義縣民雄鄉民權路一巷13號
電話：0981626159
營業時間：星期一至星期五11：00－售完為止／星期六至星期日10：00－售完為止

關鍵字： 炭烤甜甜圈 嘉義美食 民雄車站周邊美食 銅板美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

推薦閱讀

高雄兒美館中秋聽故事還送月餅！

快訊／快把傘拿出來！南部7縣市發布大雨特報

花蓮60年甘蔗冰必加綿密紅豆、芋泥

外酥內軟！嘉義隱藏版炭烤甜甜圈

「兒童新樂園」幼兒團、老師免費

9月新制上路！省荷包躲罰款必看

肉質軟嫩！台北必吃濃郁生牛肉河粉

滑雪團開賣了！日本5大勝地報你知

海外首家怪盜基德咖啡9/1登台

吃蛋中風率↓12%！專家激推「7長壽食物」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

美食社團嗆「不付300就關店」

東京迪士尼海洋夜間表演2020年結束

這12家Buffet揪人吃壽星免費

秋冬補助「0元入住」商旅又一間

超夢幻「精靈樹屋」藏在苗栗！

每房1千元！秋冬旅遊補助9/1開始

王品旗下4品牌9月推生日優惠方案

隱身台中山林的Villa每房都有溫泉

隱身百年市場的海鮮丼快滿出來！

日本買感冒藥　小心變「運毒販」

熱門行程

最新新聞更多

高雄兒美館中秋聽故事還送月餅！

快訊／快把傘拿出來！南部7縣市發布大..

花蓮60年甘蔗冰必加綿密紅豆、芋泥

外酥內軟！嘉義隱藏版炭烤甜甜圈

「兒童新樂園」幼兒團、老師免費

9月新制上路！省荷包躲罰款必看

肉質軟嫩！台北必吃濃郁生牛肉河粉

滑雪團開賣了！日本5大勝地報你知

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366