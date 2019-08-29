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「兒童新樂園」幼兒團體、老師免費限定！再送4張遊樂券

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▲台北市兒童新樂園。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

▲兒童新樂園9月1日至10月31日期間，凡是10位以上的公私立幼兒園團體，可享平日入園免費，再加碼每位幼兒送「4張免費遊樂券」。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

暑假結束，小朋友歡樂依舊繼續！兒童新樂園宣布9月1日至10月31日期間，凡是10位以上的公私立幼兒園團體，在入園前7天完成預約後，即可享平日入園免費，再加碼每位幼兒送「4張免費遊樂券」，最高單人可省下120元。另外，老師也有福利，從9月1日至30日，教師本人及親友3人可享免費入園。

▲台北市兒童新樂園。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

▲凡是完成預約30人以上的幼兒園團體，「卡哇依親子堡」每位小朋友可享半價50元入場；「如果兒童劇場」0至3歲小朋友免費觀賞。

此外，凡是完成預約30人以上的幼兒園團體，「卡哇依親子堡」每位小朋友可享半價50元入場；「如果兒童劇場」0至3歲小朋友免費觀賞；4至6歲小朋友入場也只需半價50元，其餘詳情依現場公告為主。

以2位老師、8位家長及20位小朋友入園試算，每位小朋友入園後，可持免費遊樂券任意選擇4項遊樂設施搭乘，最高可省下120元，20位小朋友直接省了2,400元；而同行老師及家長入園門票300元也是免費，總計可省2,700元。

▲台北市兒童新樂園。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

▲為因應9月教師月，凡持北市教師證或台北市學校識別證，享教師及親友3人同行（一共4人）免費入園。

為因應9月教師月，凡持北市教師證或台北市學校識別證，享教師及親友3人同行（一共4人）免費入園，而園內遊樂設施及劇場依照正常收費。期間每週六、日及國定假日，加贈教師及親友3人各1份4項設施免費遊樂券，不包含委外經營設施，限當日使用完畢。

預約網址

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