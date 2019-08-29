海外首家怪盜基德主題咖啡廳9/1登台！台灣限定精品同步開賣



▲海外首家怪盜基德咖啡9/1登台！台灣限定精品同步開賣。（圖／曼迪傳播提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

《名偵探柯南電影》系列中，除了智慧過於常人的萬年小學生柯南廣受粉絲喜愛外，另一位人氣爆棚的角色就是怪盜基德了！每年日本會推出期間限定的柯南café，今年配合電影《紺青之拳》加碼推出基德café，9月起台灣粉絲也可以在台灣和基德約會了，以怪盜基德為名的「The phantom thief KID Café-2019-」9月1日開幕。

以怪盜基德為名的「The phantom thief KID Café-2019-」，是日本以外全球首家以怪盜基德為名的主題café，更有來自原作者青山剛昌老師今年於日本café 開幕時所親筆繪製的記念圖像複製畫，以及將粉絲熟悉的怪盜元素巧妙融入的餐點。





▲基德主題餐點。



怪盜基德主題餐點有「怪盜基德 心心相映 風味豬排飯」、「怪盜基德 滿月的挑戰」、造型甜點「夢幻雪奶莓果鬆餅」、以及繽紛甜品「心有所屬撩心奶蓋奶茶」、「月下幻影百匯」、「雪羽藍莓小圓蛋糕」。

另外，The phantom thief KID Café-2019-限量商品更是粉絲不容錯過的另一亮點，僅在台灣專屬限定販售。

現場採預約優先制，更多相關資訊將陸續公開，請密切注意MyAnime Café官方臉書。



【The phantom thief KID Café - 2019 -資訊】

地點：台北市松高路12號 新光三越台北信義新天地A8館2樓

營業時間：11：00～21：30（國定假日前夕營業至22：00）





▲海外首家怪盜基德咖啡台灣限定精品同步開賣。（圖／曼迪傳播提供）

