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滑雪團開賣了！日本5大勝地、初學者必知禮儀報你知

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▲易遊網「日本滑雪度假」。（圖／易遊網提供）

▲「日本滑雪度假」開放報名。（圖／易遊網提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

時序步入夏末，滑雪行程現在已經開放報名了！有粉雪天堂之稱的日本，豐厚的雪量、輕柔鬆軟的雪質，是台人滑雪旅遊地的首選。迎接今冬滑雪旅遊需求，易遊網「日本滑雪度假」正式開賣。而展望明年，可樂旅遊也首次推出歐洲冬季滑雪團，讓滑雪迷除了日本、韓國外，更多了歐洲阿爾卑斯山脈進階新選擇。

讓人一試就上癮的滑雪，特別受極限運動者喜愛，迎接今年冬天滑雪旅遊需求，易遊網「日本滑雪度假」為中華民國滑雪協會指定合作旅遊品牌，今（29）正式開賣，由協會認證教練採6-8人小班指導教學，9月底前預購，可享早鳥優惠3千元。

▲易遊網「日本滑雪度假」。（圖／易遊網提供）

▲日本5大滑雪度假場範圍擴及日本東北及北陸地區。

易遊網表示，針對不同滑雪族群，親子度假勝地的「安比高原滑雪場」、世界盃滑雪競賽地「雫石滑雪場」、CNN票選日本最美景「藏王溫泉滑雪場」、snowboard滑雪天堂「磐梯山滑雪場」以及西日本最大的「勝山滑雪場」都是熱門選擇，範圍擴及日本東北及北陸地區。

▲滑雪小知識。（圖／易遊網提供）

▲初學者必知的滑雪禮儀。

此外，易遊網也分享初學者必知的滑雪禮儀，像是滑雪板不用的時候一定要倒著放，受傷時可將板子倒插身後雪地，呈「X」狀，橫抱雪板時，也不要輕易左右轉身，以免揮到旁人，這些知識學起來，在雪地滑雪時才能免遭「白眼」。

若已經去過日本、韓國滑雪，想挑戰歐洲的山脈，橫貫歐洲大陸的阿爾卑斯山脈擁有許多優質滑雪度假村，同樣有雪質柔軟的特性，而雪道坡道平均是亞洲山脈的6倍，一邊滑雪還能欣賞四周壯麗景緻，不外乎是高階滑雪客一生中必朝聖的目的地。

關鍵字： 滑雪 日本滑雪 歐洲滑雪

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