樂迷必追盛事「貢寮海祭8/30登場」！與吳青峰、八三夭在天幕藝術下搖擺

▲貢寮海洋音樂祭明（30日）起3天在貢寮福隆海水浴場開唱。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」明（30日）起3天在貢寮福隆海水浴場開唱！3大舞台總共87組表演團接力搖滾演出，表演現場也將展出以音樂夢想為藍圖的天幕藝術裝置，滿足樂迷們聽視覺的雙重饗宴。

今年國內卡司包括頑童MJ116、三屆海洋大賞得主MATZKA&Di Hot、圖騰及BOXING組成的「原來如此」、吳青峰及麋先生、八三夭、老王樂隊、Tizzy Bac等知名樂團，再加上來自日本、韓國、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞、瑞士等7組跨國際獨立樂團，及最終十強對決爭奪海洋獨立音樂大賞。

海祭第一天就多達23組表演節目，包括麋先生、化學猴子、八三夭、Trash樂團及壓軸演出的頑童MJ116，還有來自泰國的Big Ass、新加坡的.gif、日本Jyocho以及韓國Live Yubin，跨國界的多元曲風，還有校園小海祭團體將首次在海祭現場登台表演。

最終十強爭奪海祭象徵最高榮譽的海洋旗，今年角逐「海洋獨立音樂大賞」的參賽樂團曲風多元、特色迥異，評審團一致公認是海祭歷年以來不管是在整體類型、風格、音樂水平或曲風分布都相當成熟的一屆。

▲2018貢寮海祭。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

海祭最後一天，也要讓樂迷意猶未盡，冒險台將邀請老王樂隊、Tizzy Bac、來自印尼的Parau、瑞士的Dreamshade、日本的妖之鬼狐、以及精采大壓軸吳青峰，而自由台的節目也很精采，草屯囝仔 & 臭屁嬰仔將共同演出，台客電力公司 & 羅百吉同台登場，激盪全新音樂火花。

「自由台」區除了國內外團體演出外，舞台設計更是一大亮點。以特殊的球型發光舞台，搭配由國際知名藝術大師兼活動藝術總監李明道Akibo老師、裝置藝術家-燚人設計楊禮瑋及英國Blaine Whiteley，三位大師聯手跨國設計象徵獨立原創音樂夢想的天幕藝術裝置，以追求音樂夢想為藍圖及理念，象徵一場華麗的冒險，將每一位音樂人追求音樂夢想的自由、堅持與熱情，交織成巨大的天幕裝置藝術，讓民眾徜徉在美麗又炫目的天幕下，隨著音樂恣意搖擺。

▲ 貢寮海洋音樂祭8/30至9/1登場，瑞芳警實施交管，需自行前往的民眾也可於周邊停車場停車，再轉乘免費接駁公車前往會場。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

新北市政府觀光旅遊局提醒民眾，記得做好防曬措施，並鼓勵多利用大眾運輸工具，活動期間將加開火車與客運班次，若需自行前往的民眾也可於周邊停車場停放汽、機車，再於台2線與台2丙線的停車場轉乘免費接駁公車前往會場。