▲台北圓環三元號魯肉飯。（圖／《純粹‧陳小沁》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

記者蕭筠／綜合報導

吃的用的住的全漲了，就只剩薪水還沒漲嗎？沒關係，先看過來這間超過80年的歷史老店，魯肉飯只要20元就吃得到，俗到爆炸！位於台北圓環、寧夏夜市旁有名的老字號招牌「三元號」經營逾一甲子，古早味累積一票死忠鐵粉，更吸引不少人慕名前來，誇張的是，一碗小魯肉飯最低價20元，不吃就太對不起自己了。

▲台北圓環三元號經營超過80年。

▲三元號以魯肉飯聞名。

老字號三元號經營超過80年，必吃人氣有「魚翅肉羹」、「魯肉飯」，是不少網友、部落客力推的平價美食，店家的魯肉不同於市面上其他店家肥肉比例偏多，反而是滿滿的瘦肉，咬下後口味不會太甜，濃濃的古早味爆出，絲毫不油膩，重點是小碗價竟然只需要2個10元銅板，大碗也只要30元，CP值完全破表，這時再搭配一碗店家招牌魚翅肉羹「小魯+小湯」，最後追加一樣小菜，100元就能吃飽飽。

▲店家的魚翅肉羹是必點湯品之一。

▲魯肉飯一碗只要20元。

三元號被許多饕客選為台北市必吃魯肉飯店之一，吸引不少網友、甚至是外國朋友前來一嚐好口味，擁有超高評價；另外店家的松茸鳥蛋湯也是一大特色，整碗滿滿的松茸及鳥蛋，湯頭清爽，是許多吃貨指名要吃的湯品之一。

▲台北圓環三元號魯肉飯。



三元號魯肉飯

地址：台北市大同區重慶北路二段11號

電話：02-25589685

營業時間：09:00-21:20