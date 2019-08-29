十二廚推出亞洲美食節　SUKHOTHAI、辰園與桃山招牌菜色吃到飽



▲十二廚推出亞洲美食節，泰國菜色照。（圖／台北喜來登提供）



記者黃士原／台北報導

台北喜來登大飯店人氣自助餐廳「十二廚」於9月2日至10月13日期間推出「食味東遊」亞洲美食節，集結館內宮廷泰菜SUKHOTHAI、米其林餐盤推薦的辰園與京都懷石餐廳桃山招牌菜色，將泰國、港澳、日本、韓國特色佳餚濃縮於餐檯，每位1,090元+10%起。

必吃菜色有泰國必吃的酸辣海鮮湯、鮮彈厚實的月亮蝦餅、現點現做的國民小吃泰式炒河粉、清爽開胃的青木瓜沙拉，以及選新用鮮緬因龍蝦、金沙咖哩、酸甜泰式辣醬的金沙咖哩龍蝦。辰園粵菜經典再現的有廣式烤鴨、香江老味柱侯牛腩、Instagram火紅甜點燕窩蛋塔，而楊枝蜜甘露選用台南愛文芒果現榨成汁。其他還有港式雞蛋仔、菠蘿油、港式鴛鴦奶茶及鹹檸七。





▲辰園的廣式烤鴨。（圖／台北喜來登大飯店）





▲月亮蝦餅。





▲金沙咖哩龍蝦。



桃山日式餐廳被選入十二廚餐檯第有日式鰻魚飯、炙燒牛肉握壽司、綜合天婦羅、鮮蝦天婦羅，與北海道牛奶霜淇淋、紅豆大福等精緻和果子。

這次十二廚還有推出多道韓風菜色，包括有韓式海鮮煎餅、韓式蔬菜煎餅、韓式雞肉米線沙拉、韓式排骨與韓式味噌醃梅肉。





▲泰式炒河粉。

