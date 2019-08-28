為女性設計！充滿夢幻粉的美滋鍋8/30試賣　營業時間到早上6點



▲為女性設計的美滋鍋8/30試賣。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

看好台灣一年300億的火鍋市場，專為女性設計的新加坡排隊夯店「美滋鍋」登台，台灣首店9月17日正式開幕，8月30日開始試營運。美滋鍋以養顏美容健康概念為訴求，店內也設有兒童遊樂場，配合信義區商圈生活型態，營業時間從上午11點到隔日凌晨6點，讓火鍋愛好者從早吃到晚。



美滋鍋落腳於台北信義區ATT 4 FUN商場7樓，270坪粉紅時尚空間專為女性量身打造，一進門就可看到用上百朵玫瑰組成的美滋鍋巨型粉紅熊，並點綴著夢幻星光與雲朵，360個座位均以卡座為主，另有可容納24人的貴賓房，和可提供包場歡慶的圓桌區，寬敞舒適又相對隱密的用餐空間，座位數從2人、4人…到12人大桌一應俱全，滿足不同聚餐需求。





▲美滋鍋落腳於台北信義區ATT 4 FUN商場7樓，270坪粉紅時尚空間專為女性量身打造。（圖／美滋鍋提供）





▲270坪粉紅時尚空間專為女性量身打造。（圖／記者黃士原攝）





▲戶外還有美麗的櫻花樹可以拍美美照。（圖／記者黃士原攝）



美滋鍋以養顏美容健康概念為訴求，6款招牌美顏補身火鍋湯底中最受歡迎的是耗時8小時精心熬煮的膠原蛋白養顏美容鍋，湯底選用瑤柱、雞肉、雞腳、豬骨及豬手等含豐富骨膠原食材熬製；滋補養生香辣鍋用中藥材和香料熬製成，可直接飲用的；清涼解熱雪耳椰子鍋用了100%泰國椰子熬煮，上桌後消費者可選擇加點新鮮椰子現剖入鍋；喜好食補風味的可點養生藥膳醉雞鍋。此外還有使用各類珍貴菇茸蔬食的健康松茸野菌鍋、維他命C番茄玉米鍋，素食可用，每日新鮮熬煮。





▲膠原蛋白養美容鍋與滋補養生香辣鍋。（圖／美滋鍋提供）



火鍋食材部份，美滋鍋來台接地氣，增加台灣產地直送系列，與其他海外分店差異化，像是宜蘭櫻桃鴨胸肉、澎湖淡菜、岡山羊肚等等，並企劃台灣火鍋少見的菜盤「牽腸掛肚拼盤」，採用鵝腸、牛肚、豬肚組合，「活跳鮮魚綜合盤」有龍虎斑、澎湖小卷、蛤蠣、日本北海道干貝。老饕還有上選日本A5粉嫩和牛、西班牙優選豬梅花、波士頓龍蝦的生猛龍蝦綜合拼盤等可選。

另外，新加坡人氣必點的招牌炸響鈴、美滋鍋自製魚豆腐、酥炸魚皮、軟骨爽肉丸、魚子蝦滑等五大人氣菜色也原汁原味引進台灣。





▲招牌炸響鈴。（圖／記者黃士原攝）





▲招牌炸響鈴輕涮3秒即可。





▲酥炸魚皮。（圖／記者黃士原攝）





▲櫻桃鴨。（圖／記者黃士原攝）





▲醬料區也是很多種可選擇。（圖／記者黃士原攝）

9月開幕期間週五至週日(9/20、9/21、9/22、9/27、9/28、9/29)，上午11點至晚上10點還有髮型師miyake團隊親自為顧客提供美髮造型，每日限定100名，不只可頂著明星級髮型吃鍋，還可帶回美滋鍋閃亮髮飾。以現場抽取號碼牌次序為主，若過號需重新領取號碼牌。





▲開幕期間限定的美髮造型服務，每日限定100名。（圖／記者黃士原攝）

此外，店內也設有兒童遊樂場，讓親子用餐更多悠閒歡樂時光，媽媽可以坐下來好好優雅吃火鍋，營業時間則呼應信義區商圈生活型態，從上午11點營業到凌晨6點，讓火鍋愛好者從早吃到晚，從裡美到外，打開嶄新火鍋體驗。





▲兒童遊戲區。（圖／記者黃士原攝）

美滋鍋開幕慶也發出女神召集令，祭出最高五折優惠，從9月17日至9月30日來店消費的每位女性都可享「女神同行優惠」，只要每桌有一位女神（18歲及以上）即可享9折食材優惠、兩位女神8折、三位女神7折、四位6折、五位（含）以上女神可享最高5折火鍋料優惠。

美滋鍋

地址：台北市信義區松壽路12號7樓Att4fun商場內

電話：02-7737-8758

營業時間：11:00am-06:00am(最後點單04:00)

