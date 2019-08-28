獨／美食社團嗆「不付300就關店」　店家喜掛紅布：感謝沒來採訪

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區近期不少店家就在自家店門口外，不是掛紅布條就是高掛旗子，不過這些布條或旗子並非是宣傳自家，而是寫了感謝《大寮美食地圖》沒來採訪廣告，拒付300元廣告費，《ETtoday新聞雲》記者獨家追蹤後發現，原來是臉書社團《大寮美食地圖》的一名管理員在臉書po出公告：「如果一個店家連300塊廣告費都不願意付，那店就關一關了吧」，這番話讓大寮地區不少的餐飲店家很不高興，所以才自發性的掛起紅布條來「感謝」。

▲大寮地區餐飲店家掛起「感謝！沒來採訪廣告，拒付300塊廣告費」紅布條活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

臉書社團《大寮美食地圖》的一名管理員在臉書公告當中貼出：「如果一個店家連300塊廣告費都不願意付，那店就關一關了吧！身為版主的我每天面對一堆廣縞文，準也不是，不準又說為什麼不準文，這個時候300元就很好用了，因為他們只想得力不想付出的商家絕對不會付，請問一下這個大寮美食地圖，是我辛辛苦苦建立起來的，為什麼要讓你打廣告啊..。」

▲大寮地區餐飲店家掛起「感謝！沒來採訪廣告，拒付300塊廣告費」紅布條活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲大寮地區餐飲店家掛起「感謝！沒有來採訪，拒付300塊廣告費」紅布條活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這個公告出來以後，有一名網友回應：「重點不是付不付的出300元，也不是說收錢不行，但是不是該明確設立版規，清楚交代金流，還有收益是不是有合法的申報等等的」。可是現在不只是網友有反應，在地店家反應更是激烈，自發性的掛起紅色布條或是旗幟「感謝！大寮美食地圖沒來採訪廣告，拒付300元廣告費」。

其中一名響應的壽司灘黃老闆接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示：「就是要抵制他們，大家就是看到付不出300塊就要人關一關，這句話讓人滿生氣的，我覺得不合理，大寮這種社團就是造福我們大寮社區里民，怎麼可以說私下說要收300塊，覺得不太合理，而且不是300塊錢的問題，就是一個感受問題」。

另外還有一家羊肉爐店的蔡老闆也在店門口掛起了相同的紅布條，他強調：「管理員原本就沒有說要收，而且就是我們本來以為他是好意要推廣大寮的美食，結果後來是要賺錢的，所以我們就退出了，所以才拒絕他來採訪」。不過他也坦言看到管理員的「不付300元廣告費就嗆關店」，真的覺得滿憤慨。

▲「感謝！沒來採訪廣告，拒付300塊廣告費」紅布條活動起因在於這個公告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美食臉書社團公告一出後，底下網友的回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目前據了解，這起高掛「感謝沒來採訪，拒付300元廣告費」紅布條的店家自發性活動，已經在大寮地區發酵，甚至還有當地民眾出資贊助製作紅布條的費用，同時這件事不僅在大寮、林園地區相關的臉書社團引發熱議以外，就連當地民眾都是議論紛紛。