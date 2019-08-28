親子必去！岐阜最美磁磚小鎮　童話風「馬賽克磁磚博物館」超好拍

▲岐阜馬賽克磁磚博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

提到岐阜，許多人第一印象就是下呂溫泉、飛驒高山等景點，但位在縣內的多治見市，可說是岐阜最美磁磚小鎮。為了讓海內外旅客認識磁磚產業，「建築界的老頑童」藤森照信為這裡設計出一座童話風格「馬賽克磁磚博物館」，旅客可以在這裡體驗磁磚DIY，還可以了解磁磚產業，整座博物館建築從裡到外，更是能讓人拍得過癮，可是近年岐阜新興親子必去景點。

▲岐阜馬賽克磁磚博物館入口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲岐阜馬賽克磁磚博物館一樓大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

多治見市曾是日本磁磚產量最高的城市，直到今天磁磚仍是當地重要產業。外型宛如一個小土丘的「馬賽克磁磚博物館」，也有人說像是蠟筆小新的側臉，4層樓建築從馬賽克磁磚DIY體驗，到了解多治見市磁磚產業演變，以及磁磚類別、如何製作，以及運用馬賽克磁磚拼貼的各種藝術品，在館內都能欣賞得到。

▲馬賽克磁磚DIY場所。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以選擇衣架或是擺架裝飾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可用來裝飾的小擺架。（圖／記者蔡玟君攝）

▲館方會提供各種馬賽克磁磚裝飾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多種顏色的磁磚讓旅客在DIY時能發揮更多創意。（圖／記者蔡玟君攝）

館內最受歡迎的就是位於1樓的馬賽克磁磚DIY，旅客可以從相框、衣架、小桌子、擺架挑選想要裝飾的小型傢飾，館方則提供從花朵、葉片、愛心到正方形、圓形、長方形等各種顏色與大小的馬賽克小磁磚，讓旅客發揮創意自行拼貼，拼貼完成後，先放在一旁風乾，旅客則可以利用風乾時間參觀博物館。

▲通往4樓的階梯，也是館內人氣拍照景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲讓陽光穿透的圓形天窗，利用馬賽克磁磚製作成網狀窗簾垂墜而下。（圖／記者蔡玟君攝）

▲4樓也展示出許多馬賽克磁磚藝術作品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲3樓則講述多治見市磁磚歷史。（圖／記者蔡玟君攝）

▲各種造型的馬賽克磁磚。（圖／記者蔡玟君攝）

穿過昏暗的階梯長廊，位在4樓展示各種馬賽克磁磚是旅客最愛的拍照地點，館方更將屋頂一處挖出一個圓，讓天空色彩成為最天然的點綴，同時利用各種馬賽克造型磁磚編織成網狀的馬賽克窗簾，從天井一路垂墜而下，是館內最特別的藝術品。

▲岐阜馬賽克磁磚博物館2樓磁磚廠商展示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲各種空間運用磁磚拼貼立刻展現獨特的生活品味。（圖／記者蔡玟君攝）

由於多治見市現在仍是磁磚產業重鎮，因此在館內2樓則打造成磁磚布置展示樓層，宛如IKEA般讓各個磁磚廠商能展示自家磁磚，同時還打造出客房、浴室、廚房、酒吧等各種展示間，讓顧客可以輕鬆在這裡欣賞磁磚布置成品，也成為一個個拍照背景。

馬賽克磁磚博物館（モザイクタイルミュージアム）

地址：岐阜県多治見市笠原町2082-5

交通方式：從多治見車站南口前的2號巴士站，搭乘東鉄バス笠原線「往東草口」或「往羽根」的公車，並在「モザイクタイルミュージアム」下車，乘車時間約17分鐘

門票：300日圓

小型傢飾DIY體驗價格：500日圓，個人旅客不需預約，團體旅客需事前預約

官網：https://www.mosaictile-museum.jp/