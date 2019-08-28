暑假倒數！「北部7超涼景點」天然海泳池、森林秘境當仙去

▲龍洞四季灣。（圖／翻攝自Facebook／龍洞四季灣官方粉絲團）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假進入倒數計時，趁著最後的假期，再次前進山林、溪流裡「換氧醒腦」，準備迎接好下一個挑戰吧！《ETtoday新聞雲》精選出北台灣7處忘憂景點，無論是想泡在海水裡思考人生，或是躲進山林裡大口呼吸，這篇都適合給喜愛大自然的你參考。

▲龍洞四季灣。（圖／IG@naomi_kung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

1. 龍洞四季灣

新北市貢寮區的龍洞四季灣，是北台灣最熱門的玩水景點之一，抱擁無敵海景的湯屋、露天海水泳池、浮潛區、獨木舟，甚至毛小孩都可以泡在水裡涼快一夏，潛進生態豐富的海中，可以和魚兒一同悠游，抓住夏天的尾巴。

龍洞四季灣

地址：新北市貢寮區和美里和美街48號

清潔費：全票120元、優待票（12歲以下）100元、團體票80元（30人以上、65歲以上）、寵物泳池80元 停車費：機車30元、小客車60元、大客車100元／次





▲和平島公園。（圖／記者彭懷玉攝）

2. 和平島公園

去年夏天，重新開放的基隆和平島公園瞬間爆紅，無論是天然藍海泳池、親子泳池，都能一邊游泳一邊看海放空，魚還會在身邊恣意穿梭，充滿野趣氛圍。此外，步行到涼亭，對面小島正是6月才開放的基隆嶼，走在觀海步道上，發揮想像將奇岩怪石幻化為不同動物，和平島的魅力總能讓旅客流連忘返。

和平島公園

地點：基隆市中正區平一路360號

電話：02-2463-5452

開放時間：08:00 - 19:00（園區18:00停止售票）





▲基隆外木山海星海水游泳池。（圖／網友sherry.chen18提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3. 外木山海興游泳池

基隆另一處海水泳池還有這！位在基隆外木山入口處的海興海水游泳池堪稱私房水樂園，因為免收門票而深受在地人歡迎，牆外的海泳池可以看見外木山天然的礁岩海溝與天然岬角，池內有魚兒在身邊悠遊，雖然不收費，但仍提供簡易的沖洗設備，相當方便又佛心。

外木山海興游泳池

地址：基隆市中山區協和街230號

▲內洞森林遊樂區。（圖／實習記者邱韻蓉攝）

4.內洞森林遊樂區

內洞國家森林遊樂區距新店約50分鐘，是一座依山傍水的蕨類樂園，睽違3年，終於在去年9月15日重新開放，園內打造1公里長的觀瀑無障礙步道，全程平緩無坡，沿途可欣賞南勢溪流域和豐富的生態景觀，約半小時即可抵達樂水橋，感受內洞瀑布的清涼壯觀。

▲舊草嶺隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

5.舊草嶺自行車隧道

最涼的自行車道在這！「舊草嶺自行車隧道」從貢寮通往石門，全長2,167公尺，是北台灣第一條以鐵路隧道改建成的鐵馬隧道，一入內一陣涼意迎面而來，體感溫度瞬間降了10度，背景音樂播送著「丟丟銅仔」，宛如穿越時空回到舊時光，途中會經過「新北市至宜蘭縣」標誌，意謂從貢寮騎到了石城，相當奇妙。

▲小烏來風景區天空步道和宇內溪戲水區。（圖／阿新愛玩樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

6.宇內溪戲水區

桃園復興區同樣位在高海拔山上，其中有名的景點包含宇內溪戲水區，每到6到9月開放時，總能吸引不少家庭前往，納涼之餘還能在合法溪邊玩水，另外，小烏來天空步道也是其一亮點，廊道約11公尺長，距溪谷70公尺高，底下就是小烏來瀑布與溪流，透過透明玻璃地板，腳底下美景一覽無遺。



宇內溪戲水區

營業時間：08:00-12:00、13:00-17:00

地址：桃園市復興區1鄰4-6號

票價：全票50元、優待票30元

▲新竹尖石鄉玻璃咖啡廳&民宿 Z cafe（圖／IG@kacy_lin123提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

7.尖石鄉景觀咖啡廳

由於海拔高，氣溫低，新竹縣尖石鄉宛如天然的冷氣房，健行完後，不妨選間咖啡廳歇歇腳，其中也包含網美特愛的「Z Cafe」、「紅薔薇景觀餐廳」，或是到如身在宮崎駿動畫的「六號花園」，都能在啜飲咖啡之際，欣賞山巒與雲海景緻，度過難忘的仲夏時光。