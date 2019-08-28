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秋冬補助大人小孩一起省！12歲以下免費暢玩　全台樂園加碼搶客

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▲麗寶樂園。（圖／麗寶樂園提供）

▲秋冬旅遊觀光局補助9月1日登場。（圖／麗寶樂園提供）

記者陳涵茵／台北報導

秋冬旅遊觀光局補助將從9月1日上路，除了住房每人每房千元補助外，首次針對觀光遊樂園業補助，12歲以下兒童可免費暢遊樂園，不只住宿出門玩樂也可以省荷包，要讓小朋友玩得開心、家長省得有感。

秋冬旅遊觀光局補助9月1日登場，剛好是暑假的最後一天，各大樂園紛紛推出加碼優惠搶攻親子客群。九族文化村推出隨行大人可購四張650元優惠票。除了門票優惠外，園區內還有暑假特惠、PO美照拿大獎、看影片抽西班牙機票等好康。

▲九族文化村西班牙海岸。（圖／記者陳涵茵攝）

▲九族文化村西班牙海岸。（圖／記者陳涵茵攝）

麗寶樂園除了12歲以下兒童暢玩玩探索世界或馬拉灣一次，加價100元則可升等水陸雙園。此外，園方再加碼凡12歲以下兒童憑方案入園手章可免費搭乘一次，同行親友票價每人只要150元，至多四人可享優惠搭乘價。

提醒遊客，12歲以下兒童免費入園優惠僅有一次，需在23家業者中選一家享用，大人隨行優惠則不限一次使用，需攜帶健保卡影本以出示身份使用，秋冬旅遊補助效期為9月1日至12月31日止。

*兒童免費入園的五步驟如下：

1.影印健保卡
2.在影本寫上補助者姓名
3.留下連絡電話
4.家長簽名
5.帶上正本與影本換票免費入園

關鍵字： 秋冬補助 樂園資訊 九族文化村 秋冬旅遊補助

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