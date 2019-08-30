月底吃土！台北必看5款百元↓美食　咖喱飯、火鍋通通有榜

▲南港展覽館88元小火鍋，白飯、飲料、甜點還可以無限暢飲。（圖／《王子新 出任務》授權提供）



記者蕭筠／綜合報導

外食貴桑桑！每月領薪水時總是精打細算，可是到了月底卻還是沒錢，不用擔心，先看過來再說，《ETtoday旅遊雲》整理出了5家百元以下的平價美食，咖喱飯、牛肉麵、火鍋都有，在台北市這價格簡直是佛心到爆炸。

▲▼六甲章魚燒販賣的咖喱飯最低80元起。（圖／《Angelababy 享樂日記》授權提供）



六甲章魚燒／純咖哩飯80元

鄰近中山捷運站的巷弄美食六甲章魚燒，被不少網友力推是超平價美食，店內主要販售大阪風味的章魚燒，共有4種口味，不過咖哩飯才是重點之一，原因是一大盤的咖喱飯最低只要80元起，飯量和咖哩醬給的毫不手軟，還有幾朵花椰菜，重點是只要80元就能飽餐一頓，小資族必須把握。

地址：台北市中山北路一段105巷4-8號（中山站2號出口走路8分鐘）

電話：02-25623267

營業時間：12:00-14:00、16:30- 21:00

▲▼3多靚鍋的火鍋只要88元。（圖／《王子新 出任務》授權提供）

3多靚鍋／每鍋88元

對！你絕對沒看錯！88元就能吃到火鍋，還有白飯、豬油拌飯、飲料、冰淇淋吃到爽！位於捷運南港站、南港展覽館站附近的「3多靚鍋」，提供9種鍋底2種配料選擇，一鍋只要88元起，牛奶鍋甚至98元就能吃到，重點是，若是不想多花錢吃火鍋，主食也可以單純只選鍋底，CP值簡直爆表。

地址：台北市南港區南港路一段164號1F

電話：02-26530668

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:00

▲▼建宏牛肉麵95元就能吃到。（圖／《美食魚樂誌》授權提供）



建宏牛肉麵／牛肉麵95元

在台北一碗牛肉麵怎麼可能不用百元！位在西門盯、24小時營業的建宏牛肉麵，不僅老饕都愛，更曾在2018年獲米其林必比登推介，原因是價格超佛且用料實在，還可以免費加湯加麵，一碗最低只要95元起，最貴也只要115元，店內飲料還可以喝到飽，月底沒錢又想吃牛肉麵可以衝一波了。

地址：台北市萬華區西寧南路7號

電話：02-23712747

營業時間：24小時

▲▼鮮五丼牛丼只要99元。（圖／翻攝鮮五丼官網）

鮮五丼／招牌牛丼99元



喜歡丼飯的可以照過來了！日式丼飯品牌鮮五丼，主打現做、平價的丼飯，最便宜的招牌牛丼只要99元，而牛丼搭配50元套餐，150元有找還享有小菜跟飲料，經濟又實惠。

鮮五丼相關分店電話、營業時間可至官網查詢

▲▼台北圓環三元號魯肉飯用百元就可以吃到飽。（圖／《純粹‧陳小沁》授權提供）

三元號／大魯肉飯+大碗魚翅肉羹100元

愛吃魯肉飯、羹類的看過來！位於台北圓環、寧夏夜市旁、擁有超過80年的歷史老店三元號，必吃的有招牌「魚翅肉羹」、「魯肉飯」，30元的大魯肉飯搭配70元的大碗魚翅肉羹，100元就解決一餐，是不是超級划算？或是選擇「小魯+小湯」，最後追加一樣小菜，也是100元就可以吃飽飽。

地址：台北市大同區重慶北路二段11號

電話：02-25589685

營業時間：09:00-21:20