中南部民眾衝台北了！「北北基好玩卡」結合高鐵最低56折

▲「北北基好玩卡高鐵假期」28日開賣，以高雄左營出發最划算，最低只要原價的56折！（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

中南部的民眾注意了！配合秋冬旅遊補助，北市觀傳局首度與台灣高鐵合作，推出「北北基好玩卡高鐵聯票」，將觀光線路延伸到南部，含高鐵標準車廂來回票、2日內無限搭乘捷運、公車及5條台灣好行，並精選北北基6大景點，其中以高雄左營出發最划算，最低只要原價的56折！

▲今夏首度與台灣高鐵合作，推出「北北基好玩卡高鐵假期」、「北北基好玩卡高鐵聯票」。

北市府觀傳局表示，今夏首度與台灣高鐵合作，推出「北北基好玩卡高鐵假期」、「北北基好玩卡高鐵聯票」兩種旅遊卡，囊括雙北和基隆熱門景點，高鐵、捷運和公車交通費用也全包進卡片，今（28日）起於高鐵假期官網、旅行社及ibon開賣。

「北北基好玩卡高鐵假期」是一張結合高鐵來回車票與好玩卡，可以在高鐵假期官網及旅行社買到，內含市區必玩景點門票8選4，包含貓空纜車、美麗華摩天輪2選1；袖珍博物館與士林官邸2選1；台北市立動物園、兒童新樂園、天文館與科教館4選2，再加上高鐵標準車廂對號座來回車票、台北捷運2日無限搭乘。以最遠的左營站來說，搭到台北來回票再加「北北基好玩卡 高鐵假期」只要2,980元，原價4,010元，大約是74折。

▲▼朱銘美術館門票原價280元。（圖／朱銘美術館提供）

另外，更划算的「北北基好玩卡 高鐵聯票」一樣有高鐵標準車廂對號座來回車票，並結合2日內無限搭乘捷運、公車及5條台灣好行，並包含美麗華摩天輪、淡水古蹟博物館、朱銘美術館、野柳地質公園、黃金博物館及和平島公園門票，全部加總起來原價是5,010元，優惠價2,830元，約打了56折，ibon購票網站即可購買。

▲貓空纜車。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）



此外，好玩卡也與上百個精選優惠店家合作，包含點水樓指定品項加贈小籠包、天仁喫茶趣與伯朗咖啡館憑卡點購飲品第2杯半價等優惠。