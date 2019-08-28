ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

中南部民眾衝台北了！「北北基好玩卡」結合高鐵最低56折

ETtoday旅遊雲

▲「北北基好玩卡高鐵假期」28日開賣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「北北基好玩卡高鐵假期」28日開賣，以高雄左營出發最划算，最低只要原價的56折！（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

中南部的民眾注意了！配合秋冬旅遊補助，北市觀傳局首度與台灣高鐵合作，推出「北北基好玩卡高鐵聯票」，將觀光線路延伸到南部，含高鐵標準車廂來回票、2日內無限搭乘捷運、公車及5條台灣好行，並精選北北基6大景點，其中以高雄左營出發最划算，最低只要原價的56折！

▲「北北基好玩卡高鐵假期」28日開賣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今夏首度與台灣高鐵合作，推出「北北基好玩卡高鐵假期」、「北北基好玩卡高鐵聯票」。

北市府觀傳局表示，今夏首度與台灣高鐵合作，推出「北北基好玩卡高鐵假期」、「北北基好玩卡高鐵聯票」兩種旅遊卡，囊括雙北和基隆熱門景點，高鐵、捷運和公車交通費用也全包進卡片，今（28日）起於高鐵假期官網、旅行社及ibon開賣。

「北北基好玩卡高鐵假期」是一張結合高鐵來回車票與好玩卡，可以在高鐵假期官網及旅行社買到，內含市區必玩景點門票8選4，包含貓空纜車、美麗華摩天輪2選1；袖珍博物館與士林官邸2選1；台北市立動物園、兒童新樂園、天文館與科教館4選2，再加上高鐵標準車廂對號座來回車票、台北捷運2日無限搭乘。以最遠的左營站來說，搭到台北來回票再加「北北基好玩卡 高鐵假期」只要2,980元，原價4,010元，大約是74折。

▲ 朱銘美術館夏夜開館周六免費入館 20周年生日派對光雕秀登場。（圖／朱銘美術館提供）

▲▼朱銘美術館門票原價280元。（圖／朱銘美術館提供）

▲ 朱銘美術館夏夜開館推「全日行」 浪漫七夕相約夜宿星空下。（圖／朱銘美術館提供）

另外，更划算的「北北基好玩卡 高鐵聯票」一樣有高鐵標準車廂對號座來回車票，並結合2日內無限搭乘捷運、公車及5條台灣好行，並包含美麗華摩天輪、淡水古蹟博物館、朱銘美術館、野柳地質公園、黃金博物館及和平島公園門票，全部加總起來原價是5,010元，優惠價2,830元，約打了56折，ibon購票網站即可購買。

▲貓纜。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

▲貓空纜車。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

此外，好玩卡也與上百個精選優惠店家合作，包含點水樓指定品項加贈小籠包、天仁喫茶趣與伯朗咖啡館憑卡點購飲品第2杯半價等優惠。

關鍵字： 北北基好玩卡 高鐵 台北市旅遊 新北市旅遊 基隆旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

搭郵輪吃清廷御宴！貴賓獨享經典厲家蔡

「北北基好玩卡」結合高鐵最低56折

每周只賣2天！高雄限定拔絲提拉米蘇

秋冬補助福容大飯店再加碼

買一送一無效！一芳搶救加盟主

最美熱氣球就去這看！

欣賞海陸絕景就來紐西蘭！

郵輪上居然還可以看太陽馬戲團?

台南古早味仙草奶凍每一口都是料！

好想要！英國推出2款柏靈頓熊硬幣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品旗下4品牌9月推生日優惠方案

台南大員皇冠假日酒店2週年優惠

外媒選出「台灣必玩10種秘境體驗」

Line瘋傳每房只要499　國賓：假的！

這2處宜蘭景點都重新開放了！

9月最浪漫花季！大溪「九月雪」開了

每房1千元！秋冬旅遊補助9/1開始

「桃園地景藝術節」有超美發光山丘

肉多多推三週年套餐　打卡再送肉

隱身山林間！高雄豪華露營有一泊三食

熱門行程

最新新聞更多

搭郵輪吃清廷御宴！貴賓獨享經典厲家蔡

「北北基好玩卡」結合高鐵最低56折

每周只賣2天！高雄限定拔絲提拉米蘇

秋冬補助福容大飯店再加碼

買一送一無效！一芳搶救加盟主

最美熱氣球就去這看！

欣賞海陸絕景就來紐西蘭！

郵輪上居然還可以看太陽馬戲團?

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366