每周只賣2天！高雄限定「拔絲提拉米蘇」　口感鬆軟、會爆漿

點評：好想吃啊！

▲高雄「朵玫絲甜點森林」蛋糕店將推出隱藏版限量「拔絲提拉米蘇」古早味蛋糕口味。（圖／《跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

記者蕭筠／綜合報導

超邪惡爆漿古早味蛋糕出沒！高雄「朵玫絲甜點森林」蛋糕店以「芋頭布丁」口味的蛋糕被網友封為必吃古早味蛋糕之一，蛋糕一剝開就爆出滿滿的芋頭、布丁，用料毫不手軟，吃過的都說讚。近日店家也即將推出隱藏版限量獨家口味「拔絲提拉米蘇」，每周只賣2天，口感蓬鬆柔軟，咬下還會爆漿牽絲，罪惡感爆棚！

▲高雄朵玫絲甜點森林蛋糕店古早味蛋糕有芋頭布丁口味。

▲店家的爆漿巧克力蛋糕也是人氣商品。

部落客、網友力推高雄販售現烤古早味蛋糕的朵玫絲甜點森林，這間蛋糕店堅持每天新鮮製作甜點、蛋糕，若要吃特定口味還得先看好每週蛋糕分別出爐的時間，避免白跑一趟。

其中最受歡迎的3大古早味蛋糕就是芋頭布丁、爆漿巧克力、炙燒蜂蜜3種口味，現烤出爐的芋頭布丁、巧克力古早味蛋糕，刀子一切後炸出滿滿的濕潤內餡，令人看了口水直流，炙燒蜂蜜口味則是不少網友心目中的第一名，炙燒過後的蜂蜜起士味道更濃郁，鹹甜適中，吃多都不膩。

▲芋頭布丁古早味蛋糕。

▲爆漿巧克力古早味蛋糕有滿滿的濕潤巧克力內餡。

店家還會不定期提供季節限定、限量獨特口味，9月6日起將推出限量版的「拔絲提拉米蘇」古早味蛋糕，只在每周五、六限定販售，蛋糕灑上滿滿的可可粉，切開後可以看見內餡爆漿流竄，尤其蛋糕互相拉扯時還帶有拔絲壯，讓人心動不已。

部落客《跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活》也力薦3種吃法，第1就是「現場熱熱吃」，能夠直接感受提拉米蘇的香氣、第2是「回家後用微波爐稍微烤過」，增加內餡濕潤度，吃起來會帶有拔絲口感，最後一種吃法則是「放進冰箱冷凍」，讓蛋糕帶有冰淇淋口感，別有一番風味。

▲店家將在9月6日推出限量版的「拔絲提拉米蘇」口味。

▲拔絲提拉米蘇古早味蛋糕僅在周五、周六販賣。

▲拔絲提拉米蘇古早味蛋糕牽絲超邪惡。

高雄朵玫絲甜點森林分店資訊

草衙店

地址：高雄市前鎮區草衙二路368-1號

電話：07-815-5909

中華店：

地址：高雄市前金區中華三路238號

電話：07-288-2677

皓東店

地址：高雄市三民區皓東路248號

電話：07-381-5557