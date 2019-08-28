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不再只是順遊點！到八里還能「採果」一日小旅行這樣排

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▲八里挖仔尾 。（圖／ 新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲每次來淡水玩，才會順道造訪八里嗎？（圖／ 新北市政府景觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

每次來淡水玩，才會順道造訪八里嗎？其實八里有很多意想不到的景點，除了期間限定的八里城市沙雕和光雕展，八里區也是文旦柚盛產地。適逢中秋節將到來，正適合前往觀光果園體驗採果樂，度過不一樣的八里小旅行。

▲八里挖仔尾 。（圖／ 新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲民眾到八里玩，可前往觀光果園，先觀賞結實累累的文旦樹，再親手將碩大果實摘下 。（圖／ 新北市政府景觀處提供）

新北市政府綠美化環境景觀處表示，八里區擁有獨特的地理環境，面臨台灣海峽，長年受海風鈉離子吹拂，又有肥沃的觀音山火山土壤岩及充足的日照，讓這裡的文旦柚口感Q彈、果肉香甜、果實碩大。民眾到八里玩，可前往觀光果園，先觀賞結實累累的文旦樹，再親手將碩大果實摘下，感受都市沒有的田園體驗。

▲八里挖仔尾 。（圖／ 新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲喜歡探尋自然景觀的旅客，在挖子尾可欣賞水筆仔純林、潮間帶生態，以及淡水河出海口絕美夕陽景色 。（圖／ 新北市景觀處提供）

喜歡探尋自然景觀的旅客，在挖子尾可欣賞水筆仔純林、潮間帶生態，以及淡水河出海口絕美夕陽景色！另外，「十三行博物館」是八里必去景點，除了陶器、鐵器、墓葬等豐富的史前遺物，館內還有趣味的沈船VR體驗及盛開的海檬果樹。加上5月底剛啟用的「新北考古公園」，含博物館面積約5.2公頃，是為全台最大的考古主題園區。

▲十三行博物館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲十三行博物館是八里必去景點，除了陶器、鐵器、墓葬等豐富的史前遺物，館內還有趣味的沈船VR體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

若是情侶一同前來，務必將期間限定的「2019八里城市沙雕」排進行程，13座沙雕作品即日起至10月13日在八里婚紗廣場展出，晚上以七彩燈投射沙雕藝術品，增添魔幻情調。夜間光雕也同步開展，愛戀涼亭、水藍波紋光廊、飛翔之夢及玩美戀歌等光環境設施，讓八里左岸化身情侶約會打卡點。

▲2019八里城市沙雕。（圖／新北市政府提供）

▲2019八里城市沙雕晚上變身約會聖地。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）

關鍵字： 新北市旅遊 八里區旅遊 八里城市沙雕 文旦 十三行博物館 八里婚紗廣場

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