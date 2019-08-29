▲宜蘭礁溪超夯豆花店「白水豆花」在台北永康街悄悄開幕了。（圖／IG @nora.chou授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

記者蕭筠／綜合報導

宜蘭夯店「白水豆花」踏進永康街了！甫開店滿月的白水豆花台北永康店，近來成為IG打卡新熱點，看見一片片滑嫩豆花裝進金色碗中，加入黑糖水以及Q彈珍珠，接著撒上麥芽糖花生，最後則放上一片香菜點綴，巧妙又精緻的組合讓不少吃貨全瘋狂，必須朝聖一波了。

▲滑嫩豆花加上粉圓、麥芽花生糖，是不少饕客最愛。

白水豆花共有3種選擇，可吃原味的麥芽糖花生豆花，另也可加入Q彈粉圓或桃膠豆花2種選擇，配料不同價位不同，不少網友也紛紛打卡分享口感，豆花十分滑嫩，黑糖水搭配現刨的麥芽糖花生完全不會死甜，再加上一抹綠的香菜作為點綴，獨特風味令許多人直呼「入口就驚艷」！尤其內用餐具部分，店家特地選擇金色系的造型碗及湯匙，一次照顧到客人們的口感、質感，總是讓人止不住的想一拍再拍。

▲白水豆花走日式建築風格。

白水豆花臉書也分享，這一碗香滑Q嫩的白水豆花是透過好山好水的組合，包括宜蘭雪山新鮮湧泉以及東岸太平洋深層海水，並遵循古法直火煮漿，最後取得最適合豆花的完美比例，果然深得豆花迷的心；提醒，豆花賣完店家將會提早收工，詳細營業資訊可至粉絲團查詢。

白水豆花礁溪店走日式風建築風格，內用空間少，經常大排長龍，人多時還不一定吃得到，這次終於低調的來台北永康街展店，依舊走日系風格的白水豆花，搭配永康街街景意外成為一處特別風景，毫不意外的也引起一股搶吃、搶拍熱潮。

白水豆花

宜蘭礁溪店

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號

電話：0968–023–785

營業時間：每週13:00–22:00（星期三、四公休）

台北永康店

分店地址：106台北市大安區永康街31巷9號

電話：（02）2392–6707

營業時間：每週13:00–21:30