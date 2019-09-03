點評：甜點也能吃這樣一整套好幸福><

文、圖／食癮，拾影

那天下了場暴雨，沒帶傘的我們，在食完最後一道甜點之後，靜靜地一邊品茶、一邊閒聊著。「等雨停吧」我想，或許也不是為了躲雨，是接續而來的味蕾太過驚艷，被興奮與滿足充滿的情緒，還需一些時間來沈澱，於是放慢了動作，以雙手捧著的熱茶、咖啡作為藉口，只想在這個甜味專屬的空間裡，能留多久、就留多久。

「HUGH：起源自古老的德國，有著靈魂、精神、智力的含義，同時也取名自主廚中文名字裡的最後一字 - 修。」— HUGH LAB

位於大同區蘭州街的公寓四樓，這兒隱密的就連跟著導航也可能會稍稍迷路，在爬上四層樓後，眼前僅剩一扇白門，門後是一片簡約而帶著家常感的光景，原先還擔心外頭的陰雲密布，會採光不足，這才瞧見四樓裡的空間，擁有一面無盡展現著柔和白日的玻璃窗。

桌上的黑卡妥妥放著，那是今日即將品嚐的甜點菜單。來到HUGH LAB ，只需煩惱該喝茶或是咖啡，這裡提供的是預約制私廚甜點，菜單因應著季節、月份而變換，甜點並非是單點，而是分為四個階段的甜點套餐＄750元／一份

開胃小點 （appetizer）、前菜 （pre-dessert）、主菜 （main dessert）、伴茶小點 （petit four）

▲開胃小點appetizer ：慢燉蘋果、金萱茶蛋糕、茶香脆餅

第一道甜點上桌，其中一位主理人一面輕放圓盤、一面娓娓道來甜點的食材與作法，手都還未拾起餐具，就先著迷於眼前這份與味蕾有關的藝術。必須強調，這道是當天最令我魂牽夢縈的甜點，直到此刻寫著文章的自己，仍看著照片垂涎欲滴，從最上方的茶香脆餅開始，以極為薄脆的口感層遞出茶香，頓時讓人驚喜而感到慌張，是該先讚嘆這口酥脆、還是那抹淺淺甘甜？

接著來到中間夾層內的慢燉蘋果，擁有我最喜愛的燉蘋果香氣，以及有如果醬般的濃郁，最後一層，是擁有明顯茶氣的金萱茶蛋糕，以鬆軟質地，為舌尖添上最溫柔的結尾。一旁點綴的馬斯卡邦 Mascarpone，如同Fine dining 前菜裡時常運用的調味、醬汁，不妨佐上一些，讓他緩緩融化，成為脆餅、燉蘋果、金萱茶蛋糕三者的味蕾橋樑，並在脆與軟的質地之間，成就完美的平衡。

▲前菜pre-dessert：鳳梨薄片千層、香草檸檬凍、優格馬里布風味雪酪

直到我與朋友都將開胃小點完食，主理人才緩緩將第二道前菜甜點送上桌，不疾不徐的上菜節奏，著實讓人享受，也能以最剛好的胃口與狀態細品每一次的滋味。前菜的要角，是酸甜味皆明顯的鳳梨，HUGH LAB 將之做為薄片千層，再與優格雪酪、香草檸檬凍相佐，特別鍾情於最上方的優格馬里布風味雪酪，入口微酸、後而化為輕輕甜味，與冰涼的口感結合，讓人順口難忘。

▲主菜main dessert：白葡萄慕斯，水梨薄片，君度柚子雪酪

主菜上桌，晶瑩剔透的模樣令人愛不釋手，看似也是最為費工的一道甜點。以白葡萄切片作為慕斯，鋪蓋於外，內層是以水梨薄片做捲，將君度柚子雪酪包裹起來，十足建議一口吃下，三種層次在嘴裡是分明存在，卻又不突兀、也不會相互衝突，相當好吃。其中，柚子雪酪的氣味會在白葡萄慕斯與水梨薄片入喉之後緩緩顯現，就像是香水的後味，以最沈穩的姿態持續存在於你的味覺感知內。

▲伴茶小點petit four：檸檬Lemon、榛果Hazelnut

來到最後一道，主廚當日隨性準備的伴茶小點，這天品嚐到的檸檬與榛果都相當喜歡。檸檬，是以棉花糖包覆著檸檬餡，並與香草塔皮結合，因為使用了棉花糖的緣故，在口感上非常特別。而榛果，以戚風蛋糕作為外層底座，上頭是榛果奶油與榛果醬，一口入喉，即是被滿滿的榛果擁進懷中，是相當過癮的甜。

第一次體驗到以Fine dining 的形式來呈現甜點，讓原本只是收尾要角的甜點，成為餐宴中的主要角色，即便從頭到尾皆是甜味，卻完全不覺得乏味膩口，反倒在吃完伴茶小點之後，還感到意猶未盡。目前店裡的用餐方式皆採預訂，每月20號會於粉專公佈下個月的可訂位時間，另外，伴茶小點也有提供訂購，是以六種小點為一份（＄550元），同樣需要注意粉專公告的可訂購時間！

HUGH LAB

地址/Add：台北市大同區蘭州街60號4樓

營業時間/B.H.：每月20號於粉專公布下個月可訂位日期

每日兩段時間：14:00-16:00 / 16:00-18:00

食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。

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