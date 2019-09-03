Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好想去啊＞＜

文、圖／滿分的旅遊札記

桃園最新聚會好去處Jo’s Corner Café，座落於桃園市區歐風的角落咖啡館，Jo’s Corner Café充滿濃郁的異國風情，相約姐妹來這午茶約會，感覺就好浪漫呀。Jo’s Corner Café戶外佈景唯美又好拍，入館小坐再來杯咖啡，讓悠閒的午後更愜意。





最近桃園愈來愈多新的踩點好去處啦，假期晴朗的好天氣，滿分才剛玩拍陽光莊園，這下又揪Kevin來Jo’s Corner Café喝咖啡，Jo’s Corner Café是近期新開幕的咖啡館，咖啡館就座落在桃園熱鬧市區的角落處，咱們開車抵達時，滿分覺得咖啡館有點突兀，唯美的外觀和周圍現代化的建築有點違和感，雖說如此，但喜歡異國建築的滿分還是想來。

Jo’s Corner Café餐廳的正後方就是停車場囉，停車收費＄40元／半小時，入館消費可折2小時，咖啡館旁就有停車場，對於開車的朋友很方便呢。





雖然滿分一開始，覺得異國建築與城市感覺不搭，但走進Jo’s Corner Café，滿分就改變想法了，這麼美的南法鄉村風建築，也太吸引人了吧，相信只要是開車騎車路過的旅人朋友，一定都會忍不住停下來，欣賞這座異國莊園。

當天來Jo’s Corner Café玩拍的旅人還真不少，不得不說，小小的一塊異國場景，的確也會讓人有種出遊度假的感覺，當然當天好多漂亮女孩，也都特別來這取景，滿分也發現不少閨蜜和情侶來這約會唷。

當天桃園天氣好的不得了，也是熱到爆炸，但蔚藍的天空，更能突顯咖啡館的美感，滿分當然也是那個愛拍照的小女孩，耐心的排隊，等候著與南法建築取景合影，感覺來這裡拍婚紗，一定也超適合的啦。

這畫面也太美，不揭露地點，滿分彷彿置身在歐洲，這一面是Jo’s Corner Café的咖啡館入口，古典的雕花門，讓整座建築質感更加分。

由於Jo’s Corner Café戶外佈景優美極了，滿分還沒先入坐，就抓著Kevin到處拍照，滿分很喜歡Jo’s Corner Café的戶外庭院，繽紛的小花小草點綴，簡約的美感不浮誇。

走進Jo’s Corner Café，咖啡館裡人客滿座，Jo’s Corner Café館內冷氣開放，舒適明亮，的確是一個喝咖啡聊事非的好地方，又加上新開幕，擁有特色的異國建築，假期會一位難求，滿分覺得非常正常，當日館內非常熱鬧，滿分耐心等候帶位，建議朋友們來訪時，可以先登記畫位，用等候的時間，再到咖啡館裡拍照較佳唷。PS：Jo’s Corner Café僅提供現場候位。

Jo’s Corner Café入口處就是旅人等候坐位區，佈置簡約卻不失質感，讓人覺得很放鬆，就連櫃子上的小擺設，咱們也覺得很搭，同時也發現，咖啡館裡也有販售咖啡豆。

等候時間，滿分看到館內有一台亮眼的烘豆機，聽服務人員介紹，豆子是他們進貨再自己烘滴，難怪坐在Jo’s Corner Café裡，就能聞到濃郁的咖啡香啦。

由於當天來Jo’s Corner Café的人潮太踴躍，滿分沒有等到兩人位，但服務人員很親切，詢問滿分和Kevin可否坐在吧台的位置，滿分覺得坐吧台也很棒，可以看到咖啡的製程。

Jo’s Corner Café|Menu菜單





Jo’s Corner Café的飲料菜單非常簡單，僅有提供單品咖啡和三款其他飲品，價格大約落在$100－$180之間。

另外還有蛋糕、麵包和貝果可以搭配，坦白說，滿分覺得提供的品項有點少，可能才剛開幕，期望之後能有更多選擇啦。

耶加雪菲單品拿鐵＄160 抹茶拿鐵＄180

滿分當天和Kevin各點一杯飲品，單品拿鐵和抹茶拿鐵，整體味道還不賴，滿分覺得自己點的耶加雪菲單品拿鐵很好喝，入口不僅咖啡香濃郁，咀嚼還隱約有果香味呢。

品嚐完咖啡，滿分再度漫遊Jo’s Corner Café，環繞咖啡館四周，感受得出店家主人對園區的用心，咖啡館戶外的造景，真的都佈置的很美，不得不說，感覺咖啡館的每個角落都是拍照好點。

準備離開前，滿分發現停車場旁還有一座小木屋，滿分猜小木屋應該也是Jo’s Corner Café的玩拍造景，目前好像還沒有規畫，但也成為旅人的打卡熱點。

滿分當天在Jo’s Corner Café沒有待很久，主要是因為來訪的人潮超多，位子供不應求，所以咱們喝完咖啡，就盡快讓位給其他旅人，當然滿分坦誠，當初會想來Jo’s Corner Café，就是為了Jo’s Corner Café浪漫的南法建築啦！Jo’s Corner Café是一處適合拍照取景的好地方，滿分當天也在Jo’s Corner Café收錄不少美圖，而咖啡館提供的飲品表現，滿分覺得還不賴，比較可惜的是飲品和糕點的選擇有點少，若未來能再增加更多的品項，想必會更加分唷。

Jo’s Corner Café

地址：桃園市桃園區國強一街135號

時間：11:30 ~ 20:00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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