點評：六種口味我都想嚐嚐！

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

第一次知道這家『赤雞雞排』時，還原本是以為來自於外縣市的知名品牌，後來才曉得是個年輕人的創業之作！他花費長時間去研究製作口味，推出了六種不口風格的炸雞排讓饕客品嚐。而且，除了外帶外送服務之外，還有提供了內用區與多項餐點，讓來此不單是吃雞排，也可以品嚐到更多樣的變化內容～尤其是川味赤雞與酒味醉雞！！（隱藏版高CP值的漢堡也很威）





店家的位置比較特別，本身位於中山北路與北寧西路的交叉口，相鄰台北車站附近的逸仙公園與天橋一帶，從『捷運台北車站』走過去大約五分鐘的步程；其外觀粉紅色的卡通招牌，看起來相當地顯眼，也很有設計感。

這家店我已經光顧過兩次，這回約訪讓我一次嚐到『六種口味』，真的是很浮誇！每項都有不同的特色，但其中兩項只做假日限定的推出，而一般類型的黃金雞排，居然還推出『七種調味粉』，幾乎把可以想到的雞排，能夠通通一次嚐盡！！

除了雞排之外，還有漢堡、咖哩飯、多項附餐與飲料可做單點或是搭配套餐，並且還有提供上網訂餐的服務，並三不五時還推出各項的優惠活動呢！

用餐空間雖然不是很大，但是卻充滿童趣繽紛的色彩，給人的感覺很輕鬆，而且環境也打掃的很乾淨。

就連牆壁上的圖繪都很可愛，有著經典名畫的影子在裡頭，相當地有創意呢～^^

座位區多以兩人為主，在牆上還有提供充電的插座，簡單舒適而且消費也便宜。

來此用餐內用外帶都是採取現點現做的流程，所以有時生意好時會比較需要略長的時間等待，不過好東西是真的值得等，使用的也是新鮮油品；近期有不少媒體曝光，讓店家外送比例拉高許多！！（畢竟相鄰公家單位與銀行商辦，所以預約下午茶的還真是不少～）

當天和友人相約去吃東西聊天，先點了杯「經典紅茶NT25」來喝，以700cc的份量來說真的很便宜，而且味道有點古早味的香氣但卻又不會太甜，個人很喜歡。

六種雞排要一次吃完真的是不太可能的事，但每項都讓我有深刻的感受和印象！如果你是忠於原味的朋友，可以先點基本款的「黃金雞排NT70」來品嚐，本身還可選擇椒鹽、海苔、蒜香、鰹魚、檸檬、孜然與紐澳良共七種調味來搭配。

而「赤雞赤雞NT70」與「橘嗑雞排NT70」都是走辛香料的風格，當中赤雞雞排還能選擇椒鹽、小辣、中辣與大辣四種，據說還有隱藏版的魔鬼辣度，但我個人覺得小辣嚐起來舒適也夠麻味；而橘嗑雞排就偏台式咖哩，還灑了點薑黃粉末。

全台首創的「酒鬼雞排NT70」是由冷盤醉雞發想，主要以紹興酒為主，並結合秘製醃料處理，趁熱品嚐有淡淡的酒香，而外層是以竹炭皮呈現，視覺效果一流！



另外兩項「塔蘿雞排NT75」與「猛毒雞排NT75」都是假日限定的款式，前者是以青醬製作帶有一點鮮香味，而後者則以天然槴子花外皮與綜合義式香草做調味，嚐起來也是獨具特色，兩者都有吸睛的色彩風格，讓人吃完之後回味無窮～（適合暗黑系的愛好者XD）

每塊雞排的重量大約都在500g左右，而且厚度都有3cm的水準，所以份量十足以價格而言是CP值相當高的。看了它的斷層剖面，其汨汨流出的肉汁十分地迷人，而且肉質嚐起來細膩柔嫩，趁熱新鮮品嚐香氣四溢，其外酥內軟的滋味，就算有點燙也忍不住想大口咬下！

他們的【巨霸雞腿大漢堡】我自己也很喜歡，本身有「赤辣雞后堡NT89」與「黃金雞皇堡NT89」兩款；而我點的是偏愛辛香激激的赤辣雞后堡來吃，在裡頭運用的是整塊的雞腿肉，所以口感彈性與肉汁都比雞排用的胸肉要強許多，再加上美生菜與蕃茄片，還有塗抹特製醬料的烘烤麵包，讓我覺得超滿足。

下回路過我會想再去吃！如果他開在我家附近的話，我覺得絕對是常三不五時光顧的店家，而且年輕老闆做事相當認真務實，我個人也很欣賞，希望他的生意能蒸蒸日上，也推薦給大家。

赤雞雞排（台北車站店）

地址： 台北市中正區中山北路一段42號

電話： 02－23830428

時間：11：00～20：00