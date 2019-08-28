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慶生揪人一起去吃　全台這12家的Buffet壽星可享免費

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▲SUNNY BUFFET。(圖／王朝大酒店提供)
▲SUNNYBUFFET推出兩人同行、壽星當日用餐免費的優惠。（圖／王朝大酒店提供）

記者黃士原／台北報導

壽星最大！許多餐廳都有針對壽星推出的優惠，其中台灣人最愛吃Buffet吃到飽也有，《ETtoday東森新聞雲》特別整理出Buffet吃到飽餐廳中針對壽星的優惠方案，只要達到特定人數同行，壽星就可以免費，不管是自己過生日還是幫朋友慶生，都能省下一筆錢。

王朝大酒店SUNNY BUFFET
台北王朝大酒店2019年延續全台最強壽星優惠，即日起至12月31日止，旗下自助餐廳SUNNYBUFFET推出兩人同行、壽星當日用餐免費的優惠。

台北美福大飯店彩匯自助餐廳
即日起推出「你生日，我請客!」優惠專案，凡當月壽星揪團慶生，憑身份證件前往「彩匯自助餐廳」用餐，可享四人同行一位壽星免費的專屬優惠。


▲台北美福大飯店_彩匯自助餐廳。（圖／台北美福大飯店提供)

君品酒店雲軒餐廳
凡當日壽星至雲軒西餐廳用餐，可享「五人同行、一人免費」，並加贈水果塔乙份！（※限當日壽星，且需出示有生日之證件）

台北福華飯店彩虹座＆花園大道
●彩虹座：4人以上同行，1位當月壽星免費。
●花園大道：2人同行、1位當月壽星半價；4人以上同行，1位當月壽星免費。

台北神旺飯店伯品廊西餐廳
4人同行，當月壽星免費。

台北凱撒大飯店Checkers Buffet
當日壽星用餐四人以上同行壽星本人(一人)免費，另贈四吋生日蛋糕。

新竹國賓大飯店八方燴西餐廳
當月壽星年滿65歲(含)以上，即享壽星本人用餐免費。


▲豐FOOD海陸百匯餐廳內部，座位有600個，號稱台北市最大。（圖／典華提供）

豐FOOD
9月壽星享優惠-四人同行當日壽星獨享免費用餐，當月享半價優惠。

凱達大飯店百宴自助餐廳
四人同行當月壽星免費。

豐邑喜來登大飯店盛宴自助餐廳
當日壽星三(成)人以上同行可享壽星1人免費。

臺中裕元花園酒店溫莎咖啡廳
四人同行當月壽星免費。

永豐棧酒店風尚西餐廳
四人同行當日壽星免費。

關鍵字： 美食情報 Buffet 吃到飽餐廳 吃到飽 壽星

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