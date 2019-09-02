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三杯中卷超開胃！新竹必吃熱炒海水屋　還有免費豬油拌飯、冰淇淋

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微..

點評：真讚！
ETtoday餓勢力

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

新竹竹北美食聚會，萍子推薦海水屋東元店stir fry restaurant，海水屋分店粉多間，這間位竹北東元醫院附近美食餐廳推薦，周邊有付費停車費好停車，走平價在地台式快炒，菜色多元種類多，生猛海鮮都有，價格實惠，店內豬油拌飯、白飯、冰淇淋吃到飽，必吃薑絲炒大腸、三杯中卷、鮮魚味噌湯、拔絲地瓜等料理，盡情享用，外國人必吃台灣美食，竹北夜宵聚會好所在，竹北聚會推薦，台灣美食推薦，台灣在地美食，IG打卡排隊名店，此篇提供海水屋菜單2019。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

如何造訪 海水屋東元店 交通？位於新竹竹北東元醫院旁，車水馬龍的光明九路上，開車來訪，建議可停靠附近的付費停車場。地址： 30268新竹縣竹北市光明九路9-10號。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

店前方有個大水族箱，裡頭養著活海鮮，想吃什麼魚類、海鮮都可洽詢店家。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

店門口旁特別設置一個等候長椅，以及提供吸菸區，讓愛抽煙的人可再此小解決下。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

走到底一旁左手邊則是結帳區，吃完再結帳，入內告知服務人員用餐人數，隨後會安排位置。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

室內用餐空間寬敞，走明亮風，跳脫傳統台式髒髒環境，這裡乾淨舒適，提供冷氣吹，非常舒服，快炒就是要一群人，一家人一起吃飯，才會很過癮。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

盡頭的櫃檯上，可見寫著斗大的招牌，自助式區，豬油拌飯免費，外帶白飯10元／碗，酒水開瓶160元。這裡的豬油拌飯，豬油香氣，不油膩不死鹹。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

內用的白飯免費吃到飽，想吃多少裝多少，架上還有豬油可加入，讓白飯成為一碗碗豬油拌飯，讓你吃的過癮。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

冰自己拿取，吃完飯，飯後來碗冰，更讓人滿足了。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

每次造訪都可見四、五款冰淇淋風味，很好吃。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

飲料有果汁、茶、可爾必斯、啤酒等（自己去冰櫃拿取），大多都是罐裝飲料。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

海水屋竹北菜單、海水屋菜單2019，光看價位都100多元，超級便宜，台灣人的日常美食，平價台式快炒，人多來用餐，可選擇點合菜，人少建議單點，也可品嚐很多自己想吃的菜色。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

薑絲大腸99元，必吃客家美食之一，客家阿嬤手路菜，從小到大，家裡都會煮這道料理，每來爸爸必點，也最愛吃，薑絲炒大腸，其實是豬大腸，也叫肥腸，是一種常見的豬內臟副食品，這裡的大腸處理的乾淨，沒有腥味，加入薑絲、醋等大火快炒，酸香帶勁的口感最對味，酸鹹風味，無比開胃呀。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

炒高麗菜99元，家常料理，菜炒的非常有水準，光炒菜就這種料理，可感受到精湛廚藝，加入蒜頭爆香，高麗菜脆甜可口。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

鮮魚味噌湯130元，用日式鍋裝滿新鮮湯頭，飄出陣陣味噌香氣。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

舀下鮮魚味噌湯，裡頭有滿滿的海帶與豆腐，餡料豐富，加入青蔥提味，味噌湯喝起來不會沙沙的，湯頭鮮甜好喝。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

塔香海瓜子165元，海鮮控，海邊必吃會點的海鮮之一，利用蒜香、蔥、蒜、九層塔爆香快炒，海瓜子吸收醬汁香氣，新鮮海瓜子加入點辣味，大火快炒，讓海瓜子更入味，海瓜子的口感跟蛤蠣風味很像，但是不同科類。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

三杯中卷150元，三杯指的就是麻油、醬油與米酒，把鐵鍋熱後，起鍋前放入一整把九層塔來起鍋，再加入三杯醬汁，放入中卷料理，吃起來Q彈不老，香辣夠味，非常適合夏天料理來吃，很入味一款菜，適合拌飯，越吃越開胃，好過癮。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

煎菜䀯蛋135元，菜䀯是客家人很會製作的一款料理，把蘿蔔曬乾製作菜䀯，放入蛋中一起，多了蛋香與菜䀯香。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

烤秋刀魚135元，現點現烤，要把秋刀魚烤的好吃，要本身的秋刀魚與骨頭都弄的脆到好處，不簡單，這裡秋刀魚沒有腥味，先炸再烤，肉質細緻好吃。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

拔絲地瓜110元，先把地瓜處理好，下鍋去油炸後，外頭裹上薄脆的糖衣，咬下一口地瓜，有脆脆甜甜風味，地瓜香氣逼人的綿密口感，飯後來款這甜點，是讓人無比滿足的簡單甜品。

▲新竹海水屋東元店。（圖／萍子提供）

最後小提醒，這裡只收現金唷，不能刷卡，吃完再結帳，價格便宜實惠，越多人聚會用餐，可點選用多菜色品嚐，滿足自己饕客的味蕾，非常澎湃，吃過後，都會讚不絕口這裡好味道，快來約朋友吃快炒吧，一起享受這台式料理美味飄香。

海水屋東元店

地址：30268新竹縣竹北市光明九路9-10號
電話：03 558 8337
時間：11：00～14：00、17：00～22：00

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
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關鍵字： 海水屋東元店 新竹美食 達人美食 美食情報 萍子 新竹熱炒店

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