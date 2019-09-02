點評：新口味珍珠奶茶太陽餅也太充滿創意了吧！好想吃喔～

文、圖／商妮吃喝遊樂

老字號台中太陽餅百年老店「一福堂百年餅店」，繼去年中秋禮盒團購超夯的菠蘿蛋黃酥，今年又新推出新口味：代表台中的珍珠奶茶太陽餅！菠蘿蛋黃酥每天手工現烤，8月底前訂購有優惠只要299元（可先預約9月取貨），一年當中只有中秋節獨賣錯過等明年，想吃的朋友動作要快。

一福堂百年餅店在台中有10家門市，要買中秋節獨賣的菠蘿蛋黃酥只有在中港一店或網路才買得到。中港一店位在台灣大道與中美街口，門口好停車交通很便利。





中港一店門市旁邊就有烘焙坊，每天現烤供門市販售，要買最新鮮出爐的菠蘿蛋黃酥，到這家門市就對了。

一福堂創立於日治昭和三年，是台中老字號太陽餅店，一家店能經營超過一百年很厲害，許多媒體都報導過，台中人更是從小吃到大。

很多人愛吃的檸檬餅就是出自一福堂百年餅店，連日本媒體也有報導推薦，很多國外旅客要買代表台灣的伴手禮，都會到一福堂挑選。

別以為一福堂的產品就是太陽餅、檸檬餅而已。其實他們家的商品非常多，月餅、蛋黃酥、芋頭酥、栗子燒、鳳梨酥、肉乾、牛軋糖、手工餅乾…等各種伴手禮盒超過30種以上，通通都是自家生產，應該是台中糕餅業界種類最多的吧。

門市旁邊的烘焙坊每天手工現烤製作商品供門市販售，打開門的瞬間，撲鼻而來的香氣真是迷人，目前正在加緊趕工出爐中秋獨賣的波蘿蛋黃酥。

牆面上連香兩個字是現場香氣的最好寫照，架子上一排賣的超夯的菠蘿蛋黃酥禮盒，已經開始訂購囉。

菠蘿蛋黃酥要在蛋黃酥外再包裹一層菠蘿酥皮，刷蛋汁後送入烤箱烘烤，完全手工製作。菠蘿蛋黃酥要控制各種材料比例，比一般蛋黃酥還要費工，無法大量生產，台中只有在這家中港一店門市每天製作現烤。

新鮮出爐的菠蘿蛋黃酥香氣瀰漫整個空間，聞到這種幸福的香味讓人口水直流。

門市有提供試吃，我們要拍照請店員在這邊切給我們試吃。烤完的菠蘿蛋黃酥表皮龜裂，圓圓胖胖的模樣很可愛。

切開來的剖面可以看到鹹蛋黃很大一顆，他們家的鹹蛋黃不用冷凍而是新鮮製作的，沙沙帶點微Q的口感，沒有腥味好好吃。往外依序是紅豆沙、蛋黃酥餅皮、菠蘿酥皮，外皮不會太厚化口性很好，不會乾乾的黏喉嚨。菠蘿酥皮口感酥鬆帶有奶香，紅豆沙不會太甜，整個融合在一起有多重風味，不甜膩很耐吃。

今年新推出的珍珠奶茶太陽餅也切開來讓我們拍照試吃，台灣揚名世界的珍珠奶茶與太陽餅融合在一起的風味真的很妙，吃的到太陽餅的口感也能吃到珍珠奶茶的甜甜奶香與茶香。

門市提供試吃到滿意再帶回家，除了門市挑選網路也能宅配訂購，沒有空到中港一店買單店獨賣的菠蘿蛋黃酥沒關係，一福堂官網也能買得到喔。

我們挑選了一福堂最有名的檸檬餅、人氣菠蘿蛋黃酥、跟今年的新品珍珠奶茶太陽餅回家，馬上開箱GO！

檸檬餅 （蛋奶素） 8入／280元

一福堂最有名的檸檬餅是第一個風靡全台的洋菓子，到現在依然是一福堂的經典商品，我們家超愛吃！會認識一福堂也是從檸檬餅開始。

軟綿的蛋糕外面淋上加入新鮮檸檬汁的巧克力，酸酸甜甜的滋味讓人一吃就停不下來，記得要先冰冷藏再吃，吃的到檸檬香甜滋味，好好吃喔。

菠蘿蛋黃酥 8入／原價 380元特價299元（到8月底）

菠蘿蛋黃酥是中港一店門市獨賣，每天手工製作新鮮現烤，有著不規則龜裂的外皮，多了菠蘿酥皮加持的蛋黃酥，口感更多層次味道更香。

我們家除了常溫直接吃之外，還喜歡放烤箱微烤一下再吃，味道更香口感也更酥鬆。另外放到冰箱冷藏也很不錯唷，尤其是新鮮的鹹蛋黃冰過後沙沙口感更紮實，這兩種吃法各有風味，推薦大家可以試試，都很好吃。

珍珠奶茶太陽餅 （奶素） 8入／320元

從外觀看跟一般太陽餅差不多，隱約看的到裏頭的珍珠蹤跡，一福堂的太陽餅本來就很好吃，今年配合台中市政府珍奶節活動特別推出珍珠奶茶太陽餅這個新口味。

切開來看到一顆一顆圓圓的珍珠，QQ的口感帶有黑糖香氣蠻好吃的。麥芽內餡中溶入奶粉跟紅茶粉，吃的到奶味與茶香。我很喜歡一福堂的麥芽內餡，比較濕潤不會乾乾的，相當順口好吃。

太陽餅特有的口感溶入珍珠奶茶真是很有創意!口感及滋味都很有層次感，意外的好吃耶～我們帶回家拍照完很快就搶食一空，喜歡吃太陽餅的朋友很推薦試試這個新口味。

心得：

一福堂不愧是台中百年名店，口味不斷推陳出新，檸檬餅就不用說了，新口味珍珠奶茶太陽餅充滿創意意外的好吃。他們家中秋獨賣的菠蘿蛋黃酥我個人最喜歡，多了香酥的菠蘿皮口味更棒，而且不甜膩也不會太油非常好吃！台中朋友可以去中港一店門市試吃購買，沒空到門市的朋友，官網也買的到但是無法試吃，一年只賣中秋節這幾天，限量1萬盒錯過等明年可是會搥心肝喔～

一福堂百年餅店

地址： 台中市西區台灣大道二段470號

電話： 04－23228281

營業時間：平日09：00～22：00、假日09：00～22：30