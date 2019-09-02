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點評：海鮮烤魚都超新鮮的><

文、圖／姐妹淘部落客

有一種滋味叫做令人回味！第一次在墾丁大街吃到蝦匠之後，只要想到吃泰國蝦或是只要有來墾丁，我們絕對會來蝦匠報到！喜歡不用嘴巴說，我們都是身體力行哈哈哈哈！

而現在蝦匠老闆又開一家新店，六少爺海鮮燒烤，在這裡店面比蝦匠來的更大，賣的餐點也更豐富多元，一樣保留現撈現殺的泰國蝦料理，但現場更多了不同的熱炒及燒烤串料理，要蒸、要烤、要煮、要炒樣樣都有！餐點選擇變多了，但唯一不變的還是這裡的海產新鮮程度！樣樣都是新鮮活體，上一秒水裡游，下一秒鍋裡煮，新鮮無時差！準時送上桌！要聚餐最適合選這種熱炒料理店了！

六少爺海鮮燒烤料理外觀

六少爺海鮮燒烤就在墾丁大街的中段，斗大的黑底白字的招牌，很難忽視他的存在！

六少爺海鮮燒烤料理環境

店內座位數比蝦匠多上很多～每一桌都整齊擺放著衛生紙盒及垃圾桶，寬敞的座位非常適合團體聚餐！重點是在熱辣辣的夏天裡，還有涼涼的冷氣可以吹！

靠近門口的地方有提供餐具、醬料及白飯供自行取用

店內提供免費白飯無限量吃到飽，老闆真的很海派，完全不怕被人吃啊！

下水囉！！！！當天來的時候剛好遇到泰國蝦進貨時間，新鮮活跳跳的泰國蝦，就這樣一籃一籃豪邁的倒進水箱裡！

門口還有擺上當天新鮮現撈的漁獲，每天限量供應、不定期更換！

水箱後面就是料理烤台，現撈、現殺、現烤幾乎零時差！確保食材的新鮮程度！

推薦塔香蛤蜊＄200

來六少爺必點海鮮！這道塔香蛤蠣是我心中的前三名！九層塔與醬料炒的鹹香又入味醬香濃郁的滋味，讓人一顆接一顆吃不停！吃完蛤蜊剩下的醬料很適合拿來淋在飯上，超級下飯！

每一顆蛤蜊都是如此飽滿鮮嫩，一入口，蛤蠣的鮮香在嘴裡噴散，Ｑ彈的肉質，讓人欲罷不能！



黑胡椒松阪豬＄250

松阪豬也是下飯的好配菜！以蔥爆的方式料理，把醬汁香氣大火快炒逼出來，油亮鹹香的滋味，讓人食指大動！

最愛松阪豬脆彈的口感，表面炒的微焦微焦的，吃起來多一分香酥感，※這道餐點目前已改為蔥爆松阪豬囉！

焗烤扇貝＄200

焗烤扇貝是我們一桌人大推公認的必點海鮮！也是店內最多人點的料理！在新鮮的扇貝上，撲滿乳酪絲及明太子醬，入爐內烘烤

銷魂的牽絲起司，從餐桌拉到門口都不是問題！扇貝鮮彈的口感，搭配鹹甜的起司奶醬，鹹香甜的滋味，直逼我把整個扇貝舔乾抹盡，太好吃了啦～

紅蟳＄400

看似一隻500元有點高單價，但其實螃蟹有分冷凍跟活蟹，只要有冷凍就會很便宜，因為那是大量養殖，但是這裡的螃蟹都還是活的，而且保證每一隻都是有蟹黃！基本上成本就300多左右了，所以一隻的單價才會比較高

這蟹黃真的很不得了，果然是活體螃蟹，即使整隻清蒸，吃起來一點腥味都沒有，而且肉質非常細嫩鮮甜，螃蟹裡每一絲都被我啃食乾淨不留下一絲倖存者！真不愧是六少爺最特別用心的餐點！

烤鳳螺＄300

相對紅蟳來說...這鳳螺也太便宜了吧！這一盤在高雄吃幾乎都是380元起跳，這裡一盤只要250元！直接點起來了啊～

鳳螺最推沾五味醬吃，脆甜彈牙的螺肉，一點草味、腥味都不見蹤影，五味醬鹹甜清爽的滋味，更能提出鳳螺本身的鮮甜滋味！

當日現撈鮮魚＄450

這裡的烤魚都是不加任何醬料，單純抹上厚厚的鹽下去烤，這種料理方式最能呈現出新鮮漁獲的滋味！也是店家的招牌特色！

而且這裡的鮮魚系列，都是漁船當日新鮮到貨，尚青的魚啦！！而我桌上這一尾是紅笛鯛，是很適合拿來烤的魚，烤完肉質不會乾、不會柴

肉質為之細嫩柔滑又鮮美！再稍微擠上一點新鮮檸檬提味，更帶出大海的鮮美滋味！

推薦生蠔＄180

烤生蠔絕對必點！！你不點就不能離開這裡，你離開這裡你絕對後悔三生三世！（就算恐嚇你，也要逼你點，哼！）

來！！！人客倌阿你自己看看，這麼大顆的現烤生蠔，你捨得不點嗎！！而且一盤只要180元有九大顆，怎麼可以錯過啦！我跟你說這一口下去，真的會飛天會鑽地，鮮到ㄅㄧㄥˋㄅ一ㄤˋ叫的滋味，一秒帶你到天堂啦！

吃完生蠔底下還有滿滿的鮮湯汁，全部集結成一碗，一口乾杯，就是爽！

牛奶海鮮鍋＄280

如果想喝湯，必點牛奶海鮮鍋！所謂的濃醇香，都在這一鍋裡！

牛奶鍋裡，除了兩大隻泰國蝦以外，還有蛤蜊、鮮蚵、小卷等新鮮海產，配料上相當豐富啊～

這牛奶鍋味道真的驚為天人！香醇濃郁的奶香中，帶點奶油的鹹香氣味，尾韻帶著海鮮帶來的鮮甜滋味，喝起來濃郁香醇、鹹香滑順，停不下來的好滋味！

推薦奶油蝦＄380

只要我們來絕對必點奶油蝦！什麼都可以不點，就是不能不點奶油蝦！奶香濃郁、鹹香涮嘴的滋味，別的地方真的吃不到！

尤其這裡現撈現殺的泰國蝦，肉質鮮甜又扎實彈牙，一個人要吃三盤絕對沒問題！

※姐妹淘獨家研發密技吃法※



把奶油蝦的醬汁，加到牛奶海鮮鍋裡，立馬大幅提升牛奶海鮮鍋的滋味！讓濃醇香的牛奶鍋，增添一股奶油蝦的鹹香滋味，超級好喝！喝一口直接瞪大眼睛的程度！總而言之，來這裡只要點牛奶海鮮鍋，就必點一份奶油蝦！

去骨雞腿排＄190

肉類烤物個人推去骨雞腿排！表層抹上蜜汁醬下去烤，烤的色澤油亮又酥脆

肉質維持彈牙的口感，表層的蜜汁醬鹹甜鹹甜的，是南部人最愛的滋味呀～

松阪豬＄250

烤松阪豬跟炒松阪豬兩者擇一即可，喜歡吃下飯的就選炒的松阪豬，如果喜歡當小菜、小點配酒吃的，就選烤的松阪豬

不加任何醬料單純燒烤的松阪豬，沒有任何的豬臭味，肉質也很彈牙脆口，搭配清甜爽口一點也不嗆辣的洋蔥，簡直絕配！第一次吃到完全不嗆辣只有清甜味的洋蔥！

蒲燒鰻＄200

蒲燒鰻兩大塊只要380元，也算很划算的價格！！

而且這塊肉質非常肥厚，吃起來就算軟綿化口，但還是很有感！但如果是老人家或是小朋友要吃的話，要小心裡面有偏粗一點魚刺，可能會不好吞嚥喔！

鹽豬肉＄200

鹽豬肉也是下酒的好配菜，充滿嚼勁的口感，搭配黑楜椒的鹹香滋味，再來一罐啤酒就完美啦！

清蒸魚＄450

金鐘魚是很適合拿來清蒸的魚類，也是很多餐廳，甚至是我媽也都很愛煮的料理！簡單搭配破布子、青蔥、醬油，就能非常好吃！

最主要就是吃細嫩的肉質！滑嫩滑嫩的口感，逼近鱈魚的嫩度啊～

生酮飲食友善餐廳

如果是生酮飲食者，這裡只要是烤的、清蒸的料理都很適合！像是烤魚、烤生蠔、蒸紅蟳、蒸魚等等都可以大吃特吃！

六少爺海鮮燒烤料理菜單

六少爺海鮮燒烤料理-後記

第一次吃蝦匠就中了奶油蝦的毒，只要有來墾丁絕對會找蝦匠報到的程度！但是蝦匠真的人氣太旺時常爆滿，還好在墾丁大街中段，老闆又新開一家六少爺！一樣保有現炒泰國蝦料理，不過多了更多其他的熱炒料理，選擇上又更豐富了一些！座位上也更多了！不過這次最開心的是，讓我們發現一個獨門祕技吃法，就是牛奶海鮮鍋＋奶油蝦，這一試真的不得了！那股鹹香濃郁的滋味，絕對榮登排行榜第一名！下次再回來一定必點這個組合！

屏東六少爺海鮮燒烤料理

營業：12:00-24:00

電話：0938-371967

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路120號

姐妹淘部落客

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