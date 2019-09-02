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天天客滿！台中招牌董媽涼麵必加辣芥末　還有料多餛飩湯只要30元

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美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：夏天吃涼麵，超級爽口又消暑。
ETtoday餓勢力

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

夏天除了吃冰解熱，偶爾吃吃涼麵真的是消暑又開胃的救星啊！隱藏在篤行路這家【董媽涼麵】在口袋名單裡隱藏許久，但其實只是我太晚發現，在地已經開了多少年我倒是不太清楚，可是來了幾次生意都非常好，GOOGLE網路評價才發現也是相當厲害，530則評論依舊有4.1高分，不少人還是從唸書的時候吃到現在已經出社會工作，看來應該也是在地老味道。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

這家【董媽涼麵】從早上七點就開始營業，中間休息兩小時再一路賣到晚上八點，整整11個小時的營業時間從直接三餐都包辦，對我來說早餐能吃到一碗熱呼呼的麵再好不過，經過董媽幾次都是假日時間，不管是用餐時間還是午后，上門吃麵的客人依舊是絡繹不絕。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

（只是開車來亂停車的亂象也是很多，篤行路並不大條，這樣整個就讓車都塞在一起了）店內雖然有冷氣機，不過是開放式空間，夏天怕熱的話就可能多帶杯飲料來囉。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

店內點餐要自己到櫃檯拿餐單，有兩張，一張是點麵食另一張是點滷味的，如果不吃涼麵的話其實這邊也有其他麵食選擇（像是餛飩麵、陽春湯麵、麻醬麵）

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

價位其實我不覺得貴，以我在西區生活圈來說，餛飩麵大碗的通常都在60～70元了，看看這上面的價位最貴也才大碗餛飩麵55元，我覺得算是挺便宜的了。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

滷味選項基本款居多，但點上桌才會知道其實每種給的份量都蠻夠吃的。至於服務來說我個人是覺得算親切，畢竟很忙碌但也不會臉臭臭的。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【招牌涼麵│＋芥末＋辣椒│小份40元 大份55元】

小份用盤子裝大份用碗裝，涼麵可以選擇要不要加芥末辣椒或是要素食，但我覺得小份涼麵的份量還OK，麻醬在底部，另外還有加其他的醬汁。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

整個拌開後對我愛吃辣的來說，我蠻推薦可以自己到醬料區再裝點辣椒來加。芥末不怎麼有太重嗆味，麵條Q爽不會太軟，我覺得算是算蠻好吃的，但不像別人加小黃瓜絲或紅蘿蔔絲，有加些許豆芽增加口感就是。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【推薦│麻醬麵（小碗）35元│餛飩湯30元】

本來其實沒有太期待的，但意外的麻醬麵挺好吃，雖然端上桌看不太到麻醬。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

但其實都在底部，也只能吃寬麵(傳統陽春麵)，慶幸麵條不會煮得太軟爛，拌過後整個麵醬相當濃郁又夠均勻滾上每根麵條，吃起來味道相當夠！

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

而「餛飩湯」是有點小意外，一般麵店餛飩湯要多好喝其實都蠻難的，不然就是餛飩小不拉幾一顆，但董媽的餛飩相當飽滿紮實，麵皮看得到透粉的肉餡，咬下去是紮實肉感，相當好吃，而且一碗30元給足五到六顆，完全大推的必點。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【滷味│豬頭皮30元│薄豆干20元│滷蛋10元│海帶10元】

切出來的份量比我想的還多些，豬頭皮跟薄豆干給得超有誠意的，豬頭皮稍肥為帶點瘦肉，但Q彈好吃，滷汁甘鹹不膩；薄豆干才20元差不多1／3盤，加上醬汁算是鹹香好吃，切成細絲口感也方便咀嚼。滷味的口味我其實也都蠻喜歡。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

不管再多人排隊再客滿的美食，評價總是很難讓所有人都滿意，即便像4.1高分的食評，也還是有不喜歡的客人在，只是這不過是一道涼麵、陽春麵的傳統小吃，好吃歸好吃，倒也不用期待它會厲害到飛天，喜不喜歡還是要自己實際走訪親身嘗過才知一二，以這家董媽涼麵來說，代表的不只是陪伴在地人成長的記憶，我也覺得是值得推薦的美食，如果開在我家附近的話我應該三天兩頭就會跑來吃吧！簡單心得推薦給大家。

▲▼董媽涼麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

董媽涼麵

地址：台中市北區篤行路408號
電話：04－22054499
營業時間：07：00～14：30、16：30～20：00（週日店休）

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