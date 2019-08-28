吃喝玩樂都能省荷包　17家餐飲住宿9月優惠懶人包



▲9月限定！台中亞緻頂餐廳吃晚餐送午餐，每日限量5組。（圖／台中亞緻大飯店提供）



記者黃士原／台北報導

暑假進入最後倒數計時，餐飲業的旺季即將告一段落，為了吸引更多人在9月前來消費，餐飲業者也都推出各種促銷優惠，而飯店業也一起加入，除了秋冬旅遊補助優惠方案之外，也有飯店推出週年慶優惠，《ETtoday新聞雲》整理出17家餐飲住宿在9月推出的優惠，要讓大家在9月吃喝玩樂都可以省荷包。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排

九三軍人節即將到來，為了向國軍英雄致敬，Texas Roadhouse德州鮮切牛排祭出破天荒優惠，只要現役軍人憑軍人證在9/3當天至任一間店消費，就可以「免費10oz.肋眼牛排」一客，一張軍人證就可免費享用一份牛排，二張就二份牛排，讓辛勞的國軍能品嚐牛排的美味。

美麗信花園酒店

美麗信花園酒店在9月1日起至9月30日於雨林繽紛百匯自助餐廳推出「育兒補助津貼」餐飲現折百元回饋專案，凡攜帶一位12歲以下子女至雨林餐廳同桌用餐，消費金額現折100元、兩位折200元，三位折300元，以此類推。





▲22：02火鍋。樂活。（圖／資料照）

22:02 火鍋。樂活

9月30日前當日壽星到店裡用餐，幾歲就送幾片梅花豬肉，當月壽星則送梅花豬肉1份。

傑克兄弟牛排館

趁著暑假尾聲，開學前快到傑克兄弟牛排館大快朵頤一番，全台傑克兄弟牛排館「肉食一夏」8/23起至9/8止，憑學生證或學校教職員證來店用餐，點8盎司片燒嫩肩牛排($480)即贈送百元折價券一張! 點12盎司片燒嫩肩牛排($690)贈送百元折價券兩張!! 贈送的百元券可於九月、十月、十一月使用。

台中亞緻大飯店

9月台中亞緻大飯店推出一系列「仲夏亞緻輕奢風」限時住房及餐飲專案，每週一至週五晚間至46F頂餐廳點用精選套餐(2,180元+10%起)，加贈平日午間套餐1客1,080+10%)，毎桌限量一組，每日限量5組。

王品牛排

壽星加入王品牛排菁英會員，享生日八折優惠外，即日起至10/31，王品牛排為您鮮味獻禮，打造豪華的秋色盛宴，只要憑官網優惠券點套餐，即款待干貝與海大蝦1份。

夏慕尼

壽星加入夏慕尼官網會員下載生日禮兌換券，就享有「單人套餐8折」優惠，訂位時特別備註有壽星，還會招待小蛋糕。

西堤

於生日當月用餐，憑證件除享有套餐8折優惠外，9月壽星還能享主餐免費升級海陸超級拼。中秋就是歡聚的重要時刻！西堤牛排也於9月不分平假日，只要持優惠圖點購兩客經典套餐，其中一客主餐就能免費升級「海陸超級拼」，最澎湃浮誇的肉肉大餐，將最受歡迎的牛排、雞腿、魚排、飛捲，四種食材集於一身。

hot 7

9/1~9/30至hot7新鉄板料理FB粉絲專頁領取6週年鉄粉招待券，憑券點套餐兩客，即可招待牽絲起士蛋捲1份。





▲台南大皇冠假日酒店9月份優惠。（圖／台南大皇冠假日酒店提供。）

台南大員皇冠假日酒店

台南大員皇冠假日酒店9月27日歡慶兩週年，推出一系列好康優惠，9月份「好宿成雙」專案每房2,927元，身分證對中9、2、7，餐廳消費最高6折起，還能抽免費花園套房住宿券。

台中悅河精品旅館

台中悅河精品旅館推出「0元方案」，每房最多2人入住、訂完為止，適用所有符合觀光局2019秋冬補助的民眾；另外，如果你還沒用過秋冬補助方案，並在周一至周四入住悅河，只需付99元早餐費就能入住原價快2千元的悅品雙人房，4人房也只要999元還含4客早餐，趕快安排放假來台中玩一波吧！

台東娜路彎集團

交通部觀光局從9月至12月推出秋冬旅遊補助，台東娜路彎集團更進一步推出住宿優惠，從9月1日起至12月31日為止，只要二人同行每人購買早餐吃到飽199元，就可享免費入住娜路彎會館，限電話訂房才能享有此優惠。

台東高野大飯店

交通部觀光局從9月至12月推出秋冬旅遊補助，台東高野大飯店配合補助更進一步推出住宿優惠，從9月1日起至12月31日為止，只要身分證有V，或身分證戶籍、地址在台東，3個條件只要符合其中一項，就可享免費入住，每個身分證號限用1次。





▲豐FOOD海陸百匯餐廳內部，座位有600個，號稱台北市最大。（圖／典華提供）

豐FOOD

9月壽星享優惠-四人同行當日壽星獨享免費用餐，當月享半價優惠。

大億麗緻酒店

大億麗緻酒店週年慶9月開跑，全館住房及餐飲消費單筆滿2000元，贈摸彩券1張，上限贈10張，可抽華航台南大阪來回機票、菲律賓頂級五星美多利賭場飯店豪華客房三天兩夜住宿券、日本京都南二京旅宿三天兩夜住宿券等。

宜蘭力麗威斯汀

為慶祝飯店成立2周年，宜蘭力麗威斯汀推出「開幕兩週年 - 三天兩夜住房專案」，自即日起可進行線上訂房，9月30日前入住宜蘭力麗威斯汀週年慶三天兩夜住房專案，每晚只要6,650元起，期間另加贈知味西餐廳雙人自助式晚餐及咖啡酒吧日式雙人下午茶套餐。

六福水樂園

繼鮪魚肚享優惠活動後，六福水樂園再出新招！在暑假結束前，推出腰瘦「水蛇日」，12歲以上只要肚子捏不出肚肉，立即享199元購入全日票優惠，炫腹就趁這波。水蛇日優待「腰瘦」的人之外，生肖屬蛇的水水女生，也能同享199元優惠，即日起至9月15日都適用。





▲生肖屬蛇的水水也能享六福村提供的優惠。