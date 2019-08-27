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300元有找！肉多多推三週年紀念套餐　打卡再贈送一份肉盤

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▲300元有找！肉多多推三週年紀念套餐　打卡再贈送一份肉盤。（圖／記者黃士原攝）
▲究愛小鮮肉的雞腿肉搭配海鮮。（圖／黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以大份量肉盤為號召的肉多多火鍋，迎接成軍三週年，在9月3日至10月31日為期二個月，全台34家直營門店同步推出2款紀念超值套餐，全日供應只要269元起，配合FB打卡分享活動再贈送一份肉盤。

三週年紀念超值套餐，肉多多火鍋是針對「小鮮肉」與「小纖女」等二大族群設計，究愛小鮮肉有6種招牌肉類搭配組合，像是牛肉搭配海鮮或者是雞腿肉搭配海鮮，價格299元起；而搭訕小纖女套餐有4種特選套餐輕鬆挑選，售價269元起。而為了慶祝3週年，凡參與臉書打卡，可再獲贈150公克重的肉盤。

▲300元有找！肉多多推三週年紀念套餐　打卡再贈送一份肉盤。（圖／記者黃士原攝）
▲搭訕小纖女套餐再加上打卡送的肉盤。（圖／黃士原攝）

同時因應消費者對於湯底種類多元的接受度愈來愈高，肉多多火鍋特別推出「南洋綠咖哩」和「泰式酸辣海鮮」等新口味湯底。如果敢大膽嘗鮮的鍋友們，尤其不能錯過獨特風味的店內招牌「榴槤冰淇淋」。


▲汕頭泉成沙茶火鍋插旗新光三越台中中港店。（圖／取自新光三越 台中中港店臉書）

而說到火鍋，傳統沙茶火鍋是到高雄必吃的火鍋美食，創立於民國32年的汕頭泉成沙茶火鍋更是必吃火鍋店之一，過去想吃一定要到高雄一趟，現在台中的朋友有口福了，汕頭泉成沙茶火鍋即將插旗新光三越台中中港店，這也是高雄以外唯一分店，8月22日正式開幕。汕頭泉成的沙茶醬也是遠近馳名的熱門商品，數十種材料在老師傅的拌炒下，散發出濃郁迷人香氣，不管搭配什麼種料理都適合。

關鍵字： 美食情報 肉多多

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