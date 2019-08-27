▲日本三重縣Forest Adventure湯之山。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

位於日本中部地區的三重縣，從今年起多了大人小孩都能玩的全新極限運動樂園！甫於今年3月開幕的「Forest Adventure湯之山」，在天然森林中打造闖關式繩索迷宮，讓旅客在三層樓高的高空闖關，最後還能體驗雙人滑索穿越天空，考驗每個人的體力與肌耐力，可是現在三重縣的熱門新景點。

▲日本三重縣Forest Adventure湯之山位在天然森林中。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可以體驗在三層樓高空玩滑索。（圖／記者蔡玟君攝）

「Forest Adventure」源自於法國，原本用作企業研修，後來因為太好玩而開始廣泛設置，目前在全球已擁有超過200個據點。「Forest Adventure湯之山」於今年3月16日全新開幕，園方利用天然樹林，結合繩索與木板打造出從簡單到困難的4種等級高空闖關體驗設施。

▲每個體驗旅客都必須穿上安全繩索裝置。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Forest Adventure湯之山從簡單到難共分為4大關卡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每個木棧平台每次只能同時站3人。（圖／記者蔡玟君攝）

園方表示，在體驗前，旅客必須先穿上安全繩索裝置，由於挑戰開始後，沿途並沒有工作人員，因此事前了解如何操作綁在身上的安全繩索裝置非常重要，經過約15分鐘的安全講解與實際操作練習，就能開始體驗。

▲旅客必須穿過繩橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲走過平衡吊環。（圖／記者蔡玟君攝）

▲爬繩網。（圖／記者蔡玟君攝）

從第一關到第四關，園方利用繩網、吊橋、滑索、攀岩、平衡木等打造出一個個訓練肌耐力與體力的關卡，關卡與關卡連結的木棧平台，最多只能站立3人，每一道關卡都必須等前方的人順利通關後才能換下一人，因此也同時考驗每人的速度。

▲平衡木。

▲園內最刺激的就是滑索設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能體驗雙人滑索。（圖／記者蔡玟君攝）

園內最受歡迎的就是滑索設施，從第一關到第四關總共有4道滑索，長達100公尺的滑道讓旅客在三層樓高度在森林中飛翔，尤其最後一關更打造成雙人滑索，旅客可以手牽手一起滑過天際、最後落地，滑行中牽手時能感受巨大的拉力，同時急速滑落，讓刺激感受加倍，更讓許多人尖叫連連。

地址：三重県三重郡菰野町菰野4958

交通方式：近鐵電車「湯の山温泉站」下車，走路約10分鐘即達

費用：3600日圓／人

限制：小學生4年級以上或身高140公分以上才能體驗，體重不得超過130公斤

官網：https://foret-aventure.jp/