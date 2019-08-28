搭全新郵輪悠閒度假！　今年11月MSC鴻圖號重磅登場

圖、文／七逗旅遊網提供

在台灣變得越來越夯的郵輪旅遊，已經在歐美流行了好一陣子，不少噸位龐大的超豪華郵輪都在歐美率先與大家見面。2019年11月，歐洲最新的郵輪─MSC郵輪鴻圖號將正式下水。登上這艘18.1萬噸的重量級郵輪，可欣賞太陽馬戲團的表演、品嚐米其林星廚加持的西班牙餐廳、享受高級的至尊郵輪體驗，並到西地中海上的國家旅遊！





▲MSC鴻圖號將在今年11月全新下水。(圖/MSC郵輪)

MSC鴻圖號不只擁有重量級的噸位，連船上的表演者也超級大咖！享譽國際的太陽馬戲團與鴻圖號合作，打造船上專屬的原創表演，神乎其技的演出，再搭配華麗的舞台效果，將帶來一場震撼的視覺饗宴！鴻圖號上VIP級的享受不只如此，每人還享有私人助理「Zoe」的服務。智能語音助理Zoe支援7國語言，讓您在船艙中輕鬆獲得最即時的娛樂資訊。





▲太陽馬戲團精湛的演出。(圖/MSC郵輪)

來到購物街，除了有200多個超好逛的品牌外，抬頭就能看到夢幻的清晨美景或午夜星空，這是98.5公尺LED加長版天幕上最浪漫的想像，而整條購物街同時也是表演不斷的奇幻遊樂場。







▲船上購物街擁有98.5公尺超長LED天幕。(圖/MSC郵輪)



搭郵輪旅行，怎能少了頂級美味！船上20小時提供自助美食，有多達20間不同風格的餐廳，其中推薦到法國特色餐廳L'Atelier Bistro，在純正巴黎小餐館的氛圍中享用異國美食。而西班牙餐廳HOLA!Tapas Bar與米其林星廚合作，將帶給你的味蕾最極致的享受。





▲西西里島帕勒摩。(圖/shutterstock.com)

全新下水的MSC鴻圖號，將在限定航程中馳騁西地中海，駛向義大利、馬爾他、西班牙、法國4個國家。義大利時尚的米蘭、歷史氣息濃厚的羅馬都是旅遊清單上不可錯過的景點，西西里島的首都帕勒摩，曾被歌德讚譽為世界最美岬角，由於過去被多個不同的民族統治，島上多元的文化相當特殊，10世紀時，這裡還是全球最美的阿拉伯都市。





▲馬爾他舊城姆迪納。(圖/shutterstock.com)

地中海中心上的島國「馬爾他」，名字聽來可能有些陌生，但這裡的舊城「姆迪納」可是超夯影集《冰與火之歌：權力遊戲》的拍攝場景，奶油色的街道上有許多中世紀、巴洛克風格的建築，復古又迷人，彷彿到了另一個夢幻的國度。西班牙的巴塞隆納是藝術氣息濃厚的城市，來這裡可以進行一場建築鬼才高地作品的巡禮。搭乘郵輪悠閒度假，最適合到法國的普羅旺斯享受緩慢的步調，山居小鎮馬賽、畫家塞尚的出生地艾克斯茵普羅旺斯洋溢濃濃的法式風情，讓人忘記日常的煩憂。

推薦行程：



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