這2處宜蘭景點都重新開放！走進「台版下龍灣」看無邊際海景

▲東澳粉鳥林秘境。（圖／網友周宛蓁提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／綜合報導

全台今年有多處景點在封閉許多後重新對外開放，其中宜蘭東澳粉鳥林和礁溪五峰旗瀑布都宣布重新開放時間，讓旅客未來到宜蘭旅遊，又有更多景點可以前往。

▲粉鳥林（圖／網友annlin_0718提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

東澳粉鳥林

有「台版下龍灣」之稱的粉鳥林秘境，由於碧海藍天、嶙峋礁石，呈現獨特美感，整體視覺相當夢幻，被譽為秘境，但因為今年元旦入口坍方，因此暫時封閉。睽違7個月之後，縣府與羅東林管處攜手斥資100多萬元，進行修復工程也施作了刷坡工程，以避免落石的發生，並已完成驗收而重新開放，讓旅客可以再次走進這處絕美海景秘境中。

▲宜蘭五峰旗瀑布（圖／IG網友chiouhan13授權提供，請勿隨意翻攝）

礁溪 五峰旗瀑布

五峰旗瀑布是礁溪經典景點，隨著步道在山林中穿梭，最後走到盡頭，就能欣賞巨大的瀑布不斷沖刷而下，讓身心為之舒暢，是夏天必去消暑景點，但2015年因蘇迪勒颱風落石嚴重，宜縣府考量遊客安全因素進行封閉。

現在經過宜蘭縣政府整建，成消能網防護工程、鋼構橋梁、欄杆及瀑布平台改善，在建立安全防護情況下，可望於9月1日重新開放五峰旗風景特定區最上層（第三層）登山步道。