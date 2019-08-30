戴安娜王妃最愛布丁！前御廚登星夢郵輪　英王室飲食偏好大公開

▲前英國王室御用主廚Darren McGrady將登上雲頂夢號及世界夢號呈現王室料理。

記者徐溱謐／香港採訪、報導

星夢郵輪以獨特的「船中豪華船」概念匠心打造貴賓專屬區域，2019年10月至2020年1月將推出全新升級的「星夢饗宴Taste The Dream」，邀請「厲家菜」正統傳人厲曉麟師傅以及英國王室前御用主廚Darren McGrady兩位重量級名廚登船，打造極致味蕾享受的海上「皇宮盛宴」。

▲英國王室成員愛吃的料理將原味呈現給星夢皇宮的旅客。

英國王室前御用主廚Darren McGrady將於2019年11月10日至13日坐鎮以新加坡為母港的「雲頂夢號」，並將在2019年12月29日以及2020年1月3日從香港／廣州出發的5晚及2晚新年航次登上「世界夢號」，這也將是他在香港及新加坡兩地的首度亮相。

▲法式鮭魚卷裡有戴安娜王妃最愛的番茄刁草慕斯，是Darren McGrady特製的低卡路里版。

Darren McGrady大廚將分別帶來兩套季節性套餐、一套素食菜單及一套包含六道皇家菜式的自選餐單，當中包括戴安娜王妃最喜愛的前菜和主菜──番茄刁草慕斯和焗烤釀茄子，以及她曾經向好友推薦McGrady大廚的獨門英式麵包布丁。其他經典菜式包括英國女王伊莉莎白二世最愛的蓋爾牛排，以及威廉王子和哈利王子最喜歡的糖漿塔甜點等，旅客可以一嘗英國王室最鍾情的口味。

▲McGrady大廚的獨門英式麵包布丁深受戴安娜王妃喜愛。

Darren McGrady受訪時表示，過去曾和英國王室一同搭乘不列顛尼亞號，在船上料理對他來說很熟悉，這次登上星夢郵輪最大的調整是要找到最適合且珍貴的食材，將王室成員最喜歡的菜呈現給旅客，他也分享了王室成員的飲食偏好，「戴安娜王妃要保持身材，所以我常為她特製少碳水化合物的料理。」

▲主菜之一的格拉密斯鮭魚搭配比目魚慕斯、香檳汁和菠菜。

Darren McGrady大廚曾服務英國王室達15年之久，在白金漢宮及肯辛頓宮專為女王伊莉莎白二世、菲力浦親王、戴安娜王妃等烹製料理，王室前往溫莎城堡、桑德令罕府故居、巴摩拉城堡度假以及搭乘皇家遊艇不列顛尼亞號環遊之際，他亦以主廚身份陪伴出遊，並在王室外交宴會中為美國前總統雷根、福特、柯林頓、布希等政界名流製膳。

▲甜點山羊奶酪也登上郵輪，以蜂蜜搭配藍紋奶酪釀無花果。

現居美國德克薩斯州的Darren McGrady大廚多以作家、烹飪顧問、活動策劃人、演講人的身份活動，目前並未開設任何餐廳，僅以私人受邀的方式為賓客烹製獨家美食。

▲除了Darren McGrady大廚主理的王室饗宴外，船上也有英倫金曲之夜等主題活動。

4個月的活動期間，預訂「皇宮盛宴」海上之旅不僅可以入住「世界夢號」或「雲頂夢號」的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，更可尊享由厲曉麟師傅以及Darren McGrady大廚帶來的皇室水準頂級美酒饗宴，以及各式主題活動，包括傳統京劇表演、英式花園下午茶、禮帽工作坊以及披頭四金曲之夜等。

▲禮帽工作坊有專業的老師指導遊客做出專屬於自己的英式禮帽。