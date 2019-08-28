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到「活的地形教室」紐西蘭　欣賞海陸絕景

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圖、文／七逗旅遊網提供

紐西蘭的地形非常多元，號稱「活的地形教室」，光是南島就有冰河、峽灣…等特殊的地貌，讓您不用跋山涉水、也不必跨越國界，就能觀賞各式各樣的美景，非常適合喜歡悠閒度假、親近大自然的您！目前市面上更有獲得金質旅遊獎肯定的優質行程，為您一次精選紐西蘭南島的精采！

▲紐西蘭,米佛峽灣,七逗,旅遊,皇后鎮,瓦卡地普湖,庫克山,塔斯曼冰河▼。（圖／七逗旅遊網提供）

▲米佛峽灣壯麗的景色，被英國作家吉普林讚譽為世界第八大奇觀。（圖／shutterstock.com）

由冰河切割加上海水灌入的米佛峽灣，擁有壯觀的美景，世界上最高的獨立岩塊─教冠峰就在這裡，從海平面向上延伸1692公尺。整座峽灣中，兩側的峭壁掛著數不清的瀑布，推薦搭遊船觀賞米佛峽灣美景，就像一座座從天而降的天河從身旁直瀉而下。途中，還有機會看見軟毛海豹、凸吻海豚、峽灣雞冠企鵝或藍企鵝…等紐西蘭特有的寒帶動物。

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▲搭乘天際纜車從空中捕捉皇后鎮、瓦卡地普湖風光。（圖／shutterstock.com）

紐西蘭超受歡迎的度假小鎮─皇后鎮位在瓦卡第普湖旁，周遭還被群山圍繞，湖光山色的風光相當優美，不僅是蜜月熱門選擇，也是戶外活動的天堂。搭乘天際纜車，沿途漸漸上升的視野帶給您不一樣的皇后鎮，一路來到山頂上的觀景台，可用最佳的視野觀賞周遭美景。推薦在山頂上的KIWI式餐廳一邊品嚐美食、一邊觀賞美景，享受一場極致的感官饗宴。

▲紐西蘭,米佛峽灣,七逗,旅遊,皇后鎮,瓦卡地普湖,庫克山,塔斯曼冰河▼。（圖／七逗旅遊網提供）

▲庫克山國家公園。（圖／shutterstock.com）

遼闊的草原、南阿爾卑斯山磅礡的山景，是庫克山國家公園最動人的風景。主峰庫克山海拔高達3,754公尺，附近還有18座3千公尺以上的高山，紐西蘭最美的健行步道「Hooker Valley Track」就隱藏在其中。推薦在這裡入住一晚，尤其是面對庫克山國寶級的隱士飯店，已有百年的歷史，超棒的地理位置就像住在世外桃源一樣，絕佳的視野讓人只想賴在飯店一整天。晚間，由於沒有光害，這裡也是欣賞滿天星斗的絕佳地點。

▲紐西蘭,米佛峽灣,七逗,旅遊,皇后鎮,瓦卡地普湖,庫克山,塔斯曼冰河▼。（圖／七逗旅遊網提供）

▲遊覽塔斯曼冰河將成為難忘回憶。（圖／shutterstock.com）

庫克山除了擁有壯麗的山景，也能看見古老的塔斯曼冰河。塔斯曼冰河是紐西蘭最大的冰河，漂浮的冰山藍裡透白，在陽光下散發迷人的光澤，搭小船漂浮於冰河湖上，就像登上一座移動式觀景台，隨時都是取景的好時機，還有機會觸摸這些冰山，幸運的話，也會看到浮冰掉落、冰山崩落的震撼瞬間。

尊榮假期獲得金質旅遊獎的優質紐西蘭行程，特別安排入住隱士飯店，並在擁有大面積落地窗的飯店餐廳內享用美饌佳餚。為能讓您欣賞最豐富的紐西蘭，還安排在精選觀光鐵道搭乘古董蒸汽火車，在百年的車廂中享受窗外美景。當列車行駛到特定地點，還會特別停下來讓您拍美照，讓您不錯過任何紐西蘭的精彩！

推薦行程：
＊ 2018金質獎行程
● 【愛戀紐西蘭南島10天】金旅獎.早鳥.隱士冰河船.東海岸NZ►►►
＊報名2019/09/01後出發行程，每人加贈1張WIFI SIM卡

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更多資訊：
尊榮假期 (02)2563-5850

關鍵字： 紐西蘭 米佛峽灣 七逗 旅遊 皇后鎮 瓦卡地普湖 庫克山 塔斯曼冰河

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