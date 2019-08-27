網美都來這打卡！「全球10大美拍景點」澎湖首次擠進第5名

▲旅遊平台精選全球10大美拍景點，圖為南法埃茲小村。（圖／KLOOK提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

透過社群軟體IG、FB推播助瀾下，許多景點不需打廣告就有極高知名度。今（27日）旅遊平台公布「2019年全球10大最適合拍網美照的地點」，舉凡峇里島最古老的寺廟之一Lempuyang、日本瀨戶內國際藝術祭都上榜，台灣離島澎湖也首次上榜，直接擠進第五名。

1.日本瀨戶內國際藝術祭

瀨戶內國際藝術祭每三年舉行一次，下一季將於今年9月28日至11月4日間舉行，其中廣受歡迎的拍照景點之一就是日本最著名的藝術家草間彌生所設計的黃南瓜，在藍天白雲和海水陪襯下，拍美照完全不是難事。

2. 緬甸卡古佛塔塔林

位於緬甸北部與泰國接壤的撣邦，靠近著名的茵萊湖，擁有2,500多座具有撣式風格的寶塔，背景映襯著迷人的中央山脈。寺廟群附近有Taunggyi中央市場，可以享受緬式風味的美味麵條和山地種植的緬甸茶。

3.南法埃茲小村

位處南法、以浮華魅力聞名的蔚藍海岸，途經的埃茲小村，旅客可欣賞中世紀時期的街道和花園，透過Instagram分享蔚藍海岸和埃茲小村的景緻，美照一PO出，迅速成為眾人欽羨焦點。

▲Lempuyang寺是峇里島上最古老的印度教寺廟之一，它獨特的設計、搭配令人瞠目結舌的景緻作為背景，怎麼拍怎麼美。

4.印尼峇里島Lempuyang寺廟

據說Lempuyang寺是峇里島上最古老的印度教寺廟之一，它獨特的設計、搭配令人瞠目結舌的景緻作為背景，怎麼拍怎麼美。旅客到此寺廟參觀時，還能在複雜的寺廟建築群中享受叢林鞦韆，俯瞰深谷美景，更能輕鬆拍出一系列精彩照片。





▲澎湖四島是台灣離島中熱門的旅遊景點，島上保存良好的自然美景是最佳的攝影背景。

5.台灣澎湖四島

澎湖四島是台灣離島中熱門的旅遊景點，島上保存良好的自然美景是最佳的攝影背景。此外，這裡還有知名的「藍洞」，僅能藉由海路到達，命名的由來是因為太陽光照射到洞穴中，折射出神秘且令人嚮往的藍色仙境，此獨特景觀也令人歎為觀止，完全不需要套用濾鏡也能拍出網美照。

▲波浪岩超過27億年的天然岩層，形成的自然奇觀讓許多地質愛好者趨之若鶩，紛紛拍攝出各種創意照。

6.澳洲波浪岩

西澳伯斯是歷史悠久的原住民藝術所在地，其近郊的波浪岩超過27億年的天然岩層，形成的自然奇觀讓許多地質愛好者趨之若鶩，紛紛拍攝出各種創意照。



7.韓國春川草泥馬牧場

萌萌的羊駝超能療癒人心！位於首爾近郊的草泥馬牧場吸引眾多旅客的眼光，在廣闊的公園中，任何年齡的遊客都可以與草泥馬以及鹿、騾子、鸚鵡等動物互動，這些毛茸茸朋友也會讓你的旅遊照片更加吸睛。

8.香港維多利亞港定制豪華FLOAT遊艇

九龍與香港島之間的維多利亞港是遊客捕捉高聳天際線的絕佳地點，登上維多利亞港定制豪華FLOAT遊艇，在遊艇上的浮動酒吧享受經典景色，觀賞壯觀的維多利亞港以及香港迷人的天際線，享受亞洲知名都會的城市美景。

▲世界著名的阿布達比大清真寺是最有名的建築和文化遺址之一。

9.阿聯酋阿布達比大清真寺

阿聯酋首都阿布達比擁有不少令人歎為觀止的景點，其中世界著名的阿布達比大清真寺是最有名的建築和文化遺址之一，被視為是阿聯酋中心禮拜場所，到這裡來的旅客可充分感受阿布達比獨特的文化魅力。

▲在塞切尼溫泉浴場泡溫泉，背景是20世紀早期風格的建築物，是個相當奇妙的體驗。

10.匈牙利布達佩斯塞切尼溫泉浴場

塞切尼溫泉浴場於1909年首次開放，設有各種溫泉浴場供遊客放鬆身心，背景則是20世紀早期風格的建築物，旅客可在浴池裡拍攝經典的布達佩斯照片，沒來浴場簡直等於沒來過布達佩斯。