搭郵輪吃清廷御宴！星夢皇宮貴賓獨享「厲家蔡」經典菜餚

▲「厲家菜」傳人厲曉麟師傅將登上世界夢號呈現清廷的御宴。

記者徐溱謐／香港採訪、攝影

星夢郵輪以獨特的「船中豪華船」概念匠心打造貴賓專屬區域，2019年10月至2020年1月將推出全新升級的「星夢饗宴Taste The Dream」，邀請「厲家菜」正統傳人厲曉麟師傅以及英國王室前御用主廚Darren McGrady兩位重量級名廚登船，打造極致味蕾享受的海上「皇宮盛宴」。

▲厲曉麟師傅主理的紫禁盛宴將呈現清廷皇帝和慈禧太后喜愛的料理。

厲曉麟師傅將於2019年10月13日以及10月18日從香港／廣州出發的5晚及2晚航次，獨家坐鎮「世界夢號」，呈獻包括一套素食菜單在內的3套「厲家菜」私房膳單。精選上等燕窩、鮑魚、雪蛤、鹿尾、花膠、葛仙米等珍貴食材，龍蝦、象拔蚌、東星斑等高級時鮮，為中式美食饕客們呈現「紫禁盛宴」。

▲湯品葛仙米象拔蚌湯使用多種頂級食材，喝起來有獨特香氣卻十分爽口。

此次創意菜單的特色菜品包括：焌油東星斑，以近似低溫慢煮的油浸之法烹調而成的東星斑十分鮮美，曾深受清宮皇帝喜愛；翡翠豆腐，專為慈禧太后研發的翡翠豆腐主料為青豆和鮮貝，點以紅油，以其狀如翡翠而得名，食之鮮香清雅。其他「厲家菜」經典菜餚包括燕窩野意銀絲、京味龍蝦、芝麻鴨子、鹿尾醬手擀麵等也將登上郵輪。

▲熱菜燕窩野意銀絲是厲家菜的經典菜餚。

厲曉麟師傅受訪時表示，「這是我第一次在船上做菜，最大的挑戰是船上沒有明火只有電，還要想辦法取得經典的高級食材，像是燕窩、鮑魚、雪蛤等，還有過去曾一度消失近100年的葛仙米。」厲家菜所呈現的宮廷菜是原封不動的菜譜，但像龍蝦這類沒有上過宮中餐桌的食材，則以傳統宮廷的料理方式烹煮。

▲龍蝦過去雖不曾出現在宮廷料理中，厲曉麟師傅仍以傳統宮廷的料理方式呈現。

厲家菜源自清朝的宮廷御膳，創始人為已故的厲善麟教授。厲教授的祖父厲子嘉於同治光緒年間，負責管理清宮裡的衣食住行事宜，深受慈禧太后重用；他退休後把宮廷所見的膳單默默記下，傳給後人，至厲善麟教授於1985年在自家開設私房菜館，為客人呈奉富有宮廷傳承的珍饈菜餚，深受社會各界名流喜愛。

▲主食八珍飯裡有鮑魚、海蔘等上等食材。

金庸、梅葆玖、成龍等都是厲家菜的座上賓，美國前財政部長魯賓、英國前首相希思亦曾慕名前來。厲曉麟師傅作為厲教授的唯一兒子，是厲家菜的第二代傳人，更於2014年獲頒「亞洲五十最佳餐廳」終身成就獎。

▲手蝶有桂花鴨子、清蒸雪蛤、鼓板大蝦和翡翠豆腐。

4個月的活動期間，預訂「皇宮盛宴」海上之旅不僅可以入住「世界夢號」或「雲頂夢號」的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，更可尊享由厲曉麟師傅以及Darren McGrady大廚帶來的皇室水準頂級美酒饗宴，以及各式主題活動，包括傳統京劇表演、英式花園下午茶、禮帽工作坊以及披頭四金曲之夜等。

▲4個月的活動期間還有傳統京劇表演等主題活動。