趁夏末再衝一波涼爽！嶺腳站「石窟大瀑布、壺穴地景」





▲嶺腳站如今褪去過往輝煌，顯得遺世而獨立，石窟大瀑布正是其中一隱藏版景點 。（圖／新北市政府水利局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

因煤礦而繁榮一時的新北市嶺腳站，如今褪去過往輝煌，顯得遺世而獨立，位在基隆河上游，形成了瀑布、壺穴等尤具特色景觀，在夏季邁向尾聲前，不妨來第二大簾幕型瀑布，感受水氣飛濺的暢涼快感。

▲基隆河流域第二大簾幕型瀑布「嶺腳石窟大瀑布」 。

平溪線火車疾馳而過，沿途基隆河谷流水潺潺、兩岸山巒疊嶂，由嶺腳往十分方向約略3至5分鐘腳程，可到基隆河流域第二大簾幕型瀑布「嶺腳石窟大瀑布」，目前因無人經營大門深鎖無法進入，遊樂區昔日榮景已不復見。

為了一探瀑布秘境，再往前行20來步便會在右手邊看到一條下行階梯，循著溼滑石階蜿蜒而下，周遭荒煙蔓草，瀰漫一股詭譎氛圍，約1、2分鐘腳程，耳中即傳來陣陣淙淙流水聲，眼前溪水從巨大的石壁直瀉而下，相當壯觀。站離2、30公尺外，都能讓人感受水氣交織襲來的涼風！若要前往瀑布區者為了人身安全，不可擅自下水。





▲水利局說，平日基隆河畔進行例行性雜草清除，其中又以望古溪畔護岸囿於溪谷地形，清潔維護最為艱難。

嶺腳站除了有石窟大瀑布風光外，建於西元1939年蔡家古厝是棟紅磚砌牆結構二層洋樓，搭配拱型門廊，頗具特色，雖歷經70餘年歲月洗禮仍屹立山野間，是個值得前往的景點。還有滄桑古橋遺跡及隨處可見的壺穴地景皆是不錯的景致！腳力好一點的人，可經由嶺腳寮山步道攀登至望古一探幽靜的望古瀑布。

其中，位於嶺腳站基隆河畔步道是由北市府水利局負責環境清潔及維護，基於減少人為干擾生態環境，平日基隆河畔例行性雜草清除，其中又以望古溪畔護岸囿於溪谷地形，清潔維護最為艱難，請民眾前往時，務必帶走不屬於這裡的物品。