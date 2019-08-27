ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

趁夏末再衝一波涼爽！嶺腳站「石窟大瀑布、壺穴地景」

ETtoday旅遊雲

▲嶺腳石窟大瀑布 。（圖／新北市政府水利局提供）

▲嶺腳站如今褪去過往輝煌，顯得遺世而獨立，石窟大瀑布正是其中一隱藏版景點 。（圖／新北市政府水利局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

因煤礦而繁榮一時的新北市嶺腳站，如今褪去過往輝煌，顯得遺世而獨立，位在基隆河上游，形成了瀑布、壺穴等尤具特色景觀，在夏季邁向尾聲前，不妨來第二大簾幕型瀑布，感受水氣飛濺的暢涼快感。

▲嶺腳石窟大瀑布 。（圖／新北市政府水利局提供）

▲基隆河流域第二大簾幕型瀑布「嶺腳石窟大瀑布」 。

平溪線火車疾馳而過，沿途基隆河谷流水潺潺、兩岸山巒疊嶂，由嶺腳往十分方向約略3至5分鐘腳程，可到基隆河流域第二大簾幕型瀑布「嶺腳石窟大瀑布」，目前因無人經營大門深鎖無法進入，遊樂區昔日榮景已不復見。

為了一探瀑布秘境，再往前行20來步便會在右手邊看到一條下行階梯，循著溼滑石階蜿蜒而下，周遭荒煙蔓草，瀰漫一股詭譎氛圍，約1、2分鐘腳程，耳中即傳來陣陣淙淙流水聲，眼前溪水從巨大的石壁直瀉而下，相當壯觀。站離2、30公尺外，都能讓人感受水氣交織襲來的涼風！若要前往瀑布區者為了人身安全，不可擅自下水。

▲嶺腳石窟大瀑布 。（圖／新北市政府水利局提供）

▲水利局說，平日基隆河畔進行例行性雜草清除，其中又以望古溪畔護岸囿於溪谷地形，清潔維護最為艱難。

嶺腳站除了有石窟大瀑布風光外，建於西元1939年蔡家古厝是棟紅磚砌牆結構二層洋樓，搭配拱型門廊，頗具特色，雖歷經70餘年歲月洗禮仍屹立山野間，是個值得前往的景點。還有滄桑古橋遺跡及隨處可見的壺穴地景皆是不錯的景致！腳力好一點的人，可經由嶺腳寮山步道攀登至望古一探幽靜的望古瀑布。

其中，位於嶺腳站基隆河畔步道是由北市府水利局負責環境清潔及維護，基於減少人為干擾生態環境，平日基隆河畔例行性雜草清除，其中又以望古溪畔護岸囿於溪谷地形，清潔維護最為艱難，請民眾前往時，務必帶走不屬於這裡的物品。

關鍵字： 新北市旅遊 平溪區旅遊 嶺腳站 石窟大瀑布

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

推薦閱讀

景美懷舊小店必吃桶仔雞香脆肉嫩！

平溪嶺腳站石窟大瀑布、壺穴地景！

肉汁狂噴！桃園隱藏版包子要用搶的

Line瘋傳每房只要499　國賓：假的！

慶93軍人節！這間店的肋眼牛排免費

「桃園地景藝術節」有超美發光山丘

秋冬遊補助再加碼！台鐵花東車票7折

口感軟Q入味！嘉義排隊古早味烤玉米

外媒選出「台灣必玩10種秘境體驗」

酷鳥航空早鳥票　曼谷來回3千5起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品旗下4品牌9月推生日優惠方案

每房1千元！秋冬旅遊補助9/1開始

台南大員皇冠假日酒店2週年優惠

隱身山林間！高雄豪華露營有一泊三食

桃園韓式創意料理瘋炒碼有滿滿海鮮

影／直擊「世界夢號」7大亮點一次看

台中超狂摩鐵0元爽住雙人房！

板橋「百年土地公廟」後巷彩繪完成

大里必吃爆湯小籠包咬下炸出肉餡！

土城「聖瑪莉麵包莊園」新開幕！

熱門行程

最新新聞更多

景美懷舊小店必吃桶仔雞香脆肉嫩！

平溪嶺腳站石窟大瀑布、壺穴地景！

肉汁狂噴！桃園隱藏版包子要用搶的

Line瘋傳每房只要499　國賓：假..

慶93軍人節！這間店的肋眼牛排免費

「桃園地景藝術節」有超美發光山丘

秋冬遊補助再加碼！台鐵花東車票7折

口感軟Q入味！嘉義排隊古早味烤玉米

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366