慶93軍人節！Texas Roadhouse祭超狂優惠　10oz肋眼牛排免費吃



▲在9/3當天用餐並出示軍人證，就能免費享用10oz肋眼牛排。（圖／Texas Roadhouse提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

九三軍人節即將到來，為了向國軍英雄致敬，Texas Roadhouse德州鮮切牛排祭出破天荒優惠，只要現役軍人憑軍人證在9/3當天至任一間店消費，就可以「免費10oz.肋眼牛排」一客，一張軍人證就可免費享用一份牛排，二張就二份牛排，讓辛勞的國軍能品嚐牛排的美味！

「10oz.肋眼牛排」是Texas Roadhouse的超人氣餐點，主菜含自選鮮製配菜2道，價值1250元。肋眼牛排的口感吃起來很豐富、油花分佈均勻，雖然表面煎得焦香，不過內部依然保留軟嫩肉質，一口咬下就能享受到肉汁在嘴裡炸開的幸福感，讓人一口接一口停不下來。

Texas Roadhouse本次推出的活動，就是為了要以實際行動響應軍人節，用美味牛排招待感謝國軍們的辛勞，讓現役軍人有個美好的軍人節假期，因此只要現役軍人本人在活動當天（9月3日）到任一間店內用餐並出示軍人證，消費即可享免費10oz牛排一客，此活動僅限內用，搭贈餐點無須酌收10％服務費，不得與網路會員活動、北軒VIP卡8折、EZTABLE餐券或預付優惠等等相關方案同時使用。



▲10oz肋眼牛排是店內的超人氣餐點，價值1250元。