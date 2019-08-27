Line瘋傳每房只要499　國賓客服：秋冬補助後還有人要我們倒貼600元給他

▲高雄國賓大飯店最近推出針對60歲以上銀髮族的「銀髮樂遊」優惠方案，圖為尊榮港景客房。（圖／高雄國賓提供）

記者黃凱翊／綜合報導

麥擱卡啊！高雄國賓飯店客服小姐現在一接起電話就想嘆氣，因為每天從清晨接到凌晨，一天有高達300多通的電話都是客人打來詢問，「聽說你們有銀髮族方案，每房只要499還附2客早餐？」客服越澄清，民眾打來詢問的電話就越多，面對記者的詢問，客服鄭重表示，「絕對沒有499元這個價錢！」

這一切混亂的起因，都源自於一則Line訊息，上面寫道，高雄國賓飯店推出「銀寶樂遊專案」，針對60歲以上的銀髮族，提供特別的補助方案，平日晚上訂一間雙人房只要499元，還會附贈2客豐盛的自助式早餐。Line訊息裡還煞有其事地列出499元的算式，「原價2999－（60歲以上1500，以下1000）補助1500=1499，如果有搭車（如鐵路，需附購票證明），最多扣1000以內，1499-1000=剩499。」

▲高雄國賓大飯店最近接到很多詢問「銀寶樂遊專案」的電話。（圖／高雄國賓飯店提供）

看似真到不行的訊息，在廣大中老年族群的Line群組中不停瘋傳，導致錯誤消息越傳越廣，每天有高達300多通的電話打來高雄國賓詢問，每個人一開口都問：「真的只要499元嗎？」讓客服每天光是澄清假訊息，就已經解釋到喉嚨都快沒聲音了。

面對《ETtoday旅遊雲》記者求證的電話，客服小姐無奈地嘆了一口氣，她強調國賓的確有針對銀髮族的優惠方案，「但每晚優惠房價是3099元！不知道499元這個價格到底怎麼來的？」，面對客人的詢問，他們只能不停地澄清網路上的謠言，但越解釋，詢問的電話就越多，還有很多無厘頭的電話讓她們感到傻眼。

客服哭笑不得地向記者表示，自從觀光局公布了秋冬旅遊補助每房一千塊的優惠方案後，打來的電話更多了，從清晨4.5點一路接到凌晨一兩點，民眾劈頭就向客服說，「原本一間499元，秋冬旅遊補助有一千元，所以國賓應該要再倒貼600元給我！」

高雄國賓公關則表示，他們長年都有推出銀髮族的優惠方案，去年年底在Line上面就曾出現過一波的「只要499元」的假訊息瘋傳，原本已經消停了，沒想到今年年中卻又突然開始出現這樣的錯誤資訊，他們遍尋不著散播假訊息的消息來源，等到秋冬旅遊補助的政策方案公布後，電話更是接到手軟，也只能一通通電話地向民眾解釋原有的方案內容。

▲高雄國賓飯店銀寶樂遊專案，正確價格為每房3099元。（圖／翻攝自高雄國賓官網）

實際查看高雄國賓飯店官網推出的銀寶樂遊優惠方案，正確專案內容如下：

豪華港景客房NT$3,099 (10坪/140cm×200cm×2床)

※入住貴賓需有一位年齡滿60歲方可享有優惠價

專案內容：

1.自助式早餐二客

2.客房迎賓水果

3.免費WiFi無線上網

4.免費使用健身中心 (三溫暖需收費)、戶外游泳池及室內停車場

5.免費定時專車接送高鐵左營站

國賓飯店10:50 / 14:00 / 15:20 / 19:00

高鐵左營11:30 / 14:50 / 16:00 / 19:30

6.免費定時專車10:50 / 14:00 / 15:20 / 19:00單程接駁至捷運美麗島站

※專車接送服務需於訂房時或入住至少前一天預約

7.免費贈送報紙及礦泉水

注意事項：

※需於登記入住時出示年滿60歲之貴賓身分證明文件

1.週六及連假加價NT$800

2.專案已含10%服務費及5%營業稅

3.戶外游泳池開放時間：4~11月7:00~19:00；健身中心開放時間：7:00~22:00

4.僅適用於國人及持外僑居留證者且恕不與其他優惠併用

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