一剝開肉汁狂噴！桃園無名隱藏版包子「用搶的」才吃得到

▲桃園市平鎮區無名早餐店的包子一出爐就被秒殺。（圖／《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》授權提供，，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

記者蕭筠／綜合報導

先筆記，這間早餐店的包子一出爐就被秒殺，想嚐鮮必須「用搶的」！位於桃園市平鎮區的一間無名早餐店，低調隱身在民宅內，僅用一大張價目表標示出販賣的早餐品項以及價格；其中最受歡迎的人氣商品就是包子，儘管只有菜包、肉包2種口味依舊是搶翻天，只要蒸籠一開，排隊人潮馬上湧入，拿著袋子一顆夾過一顆，近50顆的包子不到10秒就空了，錯過的只能乖乖再等下一籠。

▲▼桃園市平鎮區無名早餐店隱藏版包子超受歡迎。

桃園市平鎮區一間沒有名字，只有在地人才知道超級隱藏版早餐店只要開店都有排隊人潮，該店固定6點半準時開賣，最夯的人氣單品就是包子，只見肉包一剝開，滿滿的湯汁立馬噴出，麵皮則沾上多餘的肉汁，多汁程度令人垂涎三尺，尤其外皮口感紮實澎鬆有嚼勁，肉餡肥多於瘦，口味鹹淡適中，且一顆只要15元，CP值破表，難怪一出爐就被一掃而空，尤其菜包更加搶手，；提醒想嚐鮮的吃貨們，想買包子必須先和店家登記才可以買。

▲▼桃園市平鎮區無名早餐店的包子肉汁多到滿出來。

這間無名早餐店除了包子之外，也有不少早餐選項，例如蛋餅、粽子、飯糰等，價格最高只要35元，俗到不行，尤其，店家特製的手工辣椒醬也小有名氣，不少人會買塊蛋餅再淋上醬汁，大大滿足自身的味蕾。

金陵路 無名早點

電話：03-4594361

地址：桃園市平鎮區金陵路二段531號

營業時間：6:30 – 11:00（賣完為止）、週一公休

