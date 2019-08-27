10公尺發光山丘、彩虹歇腳區！「桃園地景藝術節」9/6開幕

▲「桃園地景藝術節」將於9月6日至22日於八德區展出。（圖／桃園地景藝術節提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

「桃園地景藝術節」將於9月6日至22日於八德區展出，以「保一總隊大湳舊營區」(大湳森林公園）做為核心展區，並向外延展至陂塘生態區及桃園市兒童美術館，三大展區一共包含34件國內外藝術作品，還有各式活動和戶外表演，在開展前帶大家搶先看！

▲「桃園地景藝術節」將閒置多時的「保一總隊大湳舊營區」利用做為核心展區。

「桃園地景藝術節」將閒置多時的「保一總隊大湳舊營區」利用做為核心展區，以「守護所在，進擊未來」為概念，整合自然園區和陂塘生態，以及昔日軍警營地兼具守備和戰略意義的積極性格，延續新風景線的想像和創意。

大湳森林公園、陂塘生態區及桃園市兒童美術館展區中，囊括日本、韓國、美國、德國、法國、澳洲、新加坡、越南、中國及台灣藝術家，帶來繪畫、雕塑、設計、新媒體等24件展品，另外，溪濱公園和中大公園，則以吳思儒策劃的「藝遊八塊厝」，呈現10組藝術家與里民、社區學校、在地農會之作品。

▲大湳主展區內，馬岩松的《自然舞衣》是一座高10公尺、長寬分別為30公尺的小山丘，走入山丘又是另一番風景。

本次以品藝術、樂地景、談地景、看表演為四大主軸，其中，位於大湳主展區內，馬岩松作品《自然舞衣》是一座高10公尺、長寬分別為30公尺的小山丘，原為軍用三層樓高建築，披上樹脂膜做成的舞衣，會閃閃發光，走入山丘又是另一番風景，讓人恍若置身真實和虛幻的邊界，十分特別。

▲大湳營區內，也隱藏一處彩虹般弧度的歇腳區，讓冰冷的空間多了鮮活色彩，是為林育正的作品《漫遊小憩所》。

另外，在大湳營區內，也隱藏一處彩虹般弧度的歇腳區，以鋼板和漆料打造的展品，讓冰冷的空間多了鮮活色彩，是為林育正的作品《漫遊小憩所》；賴純純的《桃樂源》則結合桃園與花朵概念，用多重色彩呈現桃園為全台最多元種族的城市。

▲賴純純的《桃樂源》則結合桃園與花朵概念，用多重色彩呈現桃園為全台最多元種族的城市。

除了欣賞藝術作品，「樂地景」假日會舉辦7場主題活動及10場藝術教育；談地景則有1場國際論壇、4場藝術家座談；看表演的部分，展期將有75場故事森林劇場、25場大型戶外表演、5場移動式地景表演藝術及40場結合聲光的展演，活動精彩而豐富。

桃園地景藝術節創立於2013年，以桃園的自然景觀及人文資產為基礎，透過豐富多元的藝術展演活動，讓大家以嶄新視角看待土地和環境，除了規劃國內外一系列表演及藝術座談，更安排地方文化、歷史記憶、特色產業與生活環境相關的各式藝術體驗，讓全台民眾也能深度認識桃園。



2019桃園地景藝術節

展期：2019年9月6日至9月22日

展區：

一、大湳森林公園 地址：桃園市八德區重慶街36號

二、兒美館 ‧西坡 地址： 桃園市八德區介壽路一段728號5樓、桃園市八德區和平路411巷

三、藝遊八塊厝 地址：桃園市八德區廣興五街及廣興三路交叉口、桃園市八德區建德路及興豐路口