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鄉民認證最美燒肉餐廳獲選「美旗林」評鑑！老饕激推「美牛皿組合」CP值破表

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▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲南部超夯燒肉餐廳「碳佐麻里」各店皆有精心裝潢的主題，優質肉品更是老饕一再造訪的關鍵。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

從台南起家的「碳佐麻里精品燒肉」，以品質穩定的燒肉、定期更換的菜色與到位的服務，廣受南部人好評。目前在台南、高雄共有四間店營運，且裝潢風格不一，去年年底在高雄開設的第二間店「時代店」開幕後，更以雪白色建築、水流潺潺的環湖綠意造景，以及悠游其中的一對黑天鵝，被客人激推為亞洲最美燒肉店。本來就難訂位的碳佐麻里，今年在獲得「Diamond Plus Precious百味美牛」認證後，熱門時段更是一位難求，常讓網友哀嘆位子好難搶，就連平日中午開店前，都有不少客人在外等候補位，可見其爆棚人氣。

▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代店外有環湖流水造景，坐在落地窗旁的位子品嚐燒肉，也能有清新舒適的感受。

近年台灣飲食習慣改變，讓美牛一躍成為各家餐廳的大宗肉品。為了讓消費者能以更快、更精準的方式，鎖定持續推出好品質美牛料理的餐廳，美國肉類出口協會從2018年開始，舉辦「Diamond Plus Precious百味美牛」評選，以漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排為五大類，挑選符合條件的餐廳，再以其美牛料理的色、香、味、形與烹調創意等進行評鑑。類似米其林的評鑑概念，也讓評選多了「美旗林」的別稱。

碳佐麻里貴賓服務部主任郭瀞琁表示，店內美牛等級從Choice、Prime到安格斯黑牛都有，客人可視當天想品嚐的風味或預算做選擇。「多汁軟嫩的美牛品項，一直是碳佐麻里銷售量最好的類別，透過我們師傅嚴謹的切修刀工與燒烤手法，也能讓肉的風味更加提升。」

目前店內最受歡迎的美牛品項分別是嚴選PRIME牛肉皿組合、極致安格斯黑牛皿組合、極上安格斯黑牛雪花大牛排。如果是多人聚餐或想吃不同部位的多種口感，「嚴選PRIME牛肉皿組合」就是頭號選擇。肉盤上共有肥牛（胸腹）、雪花（肩胛）、霜降（胸肋骨牛小排），一次就能品嚐帶有豐富油花、緊實肉質與油肉適中的美牛肉質，讓老饕激推「CP值破表」。

▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲鋪滿一整個肉盤的嚴選PRIME牛肉皿組合，氣勢驚人！

「極致安格斯黑牛皿組合」選用美國CAB純種安格斯黑牛，取自肩胛翼板的黑牛排肉油花偏少，品嚐重點可放在咀嚼時的口感與香氣，選自前胸肋骨部位的黑牛燒肉，油脂豐富、入口軟嫩，是碳佐麻里的招牌肉品，黑牛沙朗是取自後腰脊部位，服務生在分剪時也會注意各塊的油花、肉質比例，讓每個人都能嚐到紮實多汁的口感。

▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼隨肉盤附上的還有生山葵、柚子胡椒與鹽昆布，其中柚子胡椒帶有解膩效果。郭瀞琁也建議，品質佳的美牛，其實原味品嚐最好，或可撒點店裡特製的竹鹽，特別能提出牛肉甜味。

▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「極上安格斯黑牛雪花大牛排」是時代店限定品項，這塊來自肋眼與胸腹間的無骨牛小排，除了有先天的優勢，還需經過師傅費時費工地切修油花、把多餘筋絡去除，才能呈現極上狀態。

▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲9月推出的新品浮誇金箔黑牛丼，是將安格斯無骨牛小排炙燒後置於飯上，再鋪上視覺感超華麗的大片金箔，一旁環繞的日本細蔥、炸蒜片和洛神蜜番茄都可搭配入口，為厚實肉片提引出極富層次的風味。

▲▼美國肉類出口協會高雄碳佐麻里燒肉店。（圖／記者湯興漢攝）

▲經過師傅切修的每道肉品，出餐前還需讓品管師再看一眼油花、擺盤與整體品質，不合品管的退回廚房，確認食材處理完整後才能由服務生送到客人桌前。

儘管碳佐麻里在南部有四間分店，但每間店都以限定菜色與服務做出區隔，讓不少高雄熟客這週吃時代店，下週再光臨美術館店。店內除了美牛料理，其他如豬肉、雞肉、刺身與飯食的食材與餐點設計也都是一時之選，讓常來的熟客也不怕吃到膩。碳佐麻里全年度也推出10大優惠，包括每月抽出填寫意見表的幸運客人30位、贈送500元贈品券，當次消費滿500元就送50元贈品券（滿1000就送100，以此類推），贈品券也可在碳佐麻里旗下的高雄TANGO麻辣、台南有你真好火鍋沙龍、湘菜沙龍使用，讓客人吃愈多，還能再賺回更多美饌體驗。

關鍵字： 碳佐麻里 美牛 Diamond Plus Precious百味美牛 美旗林 美國肉類出口協會 碳佐麻里 燒肉

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