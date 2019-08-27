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第20家！藏壽司三峽學成店9/3試營運　9/10正式開幕

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▲藏壽司三峽學成店9/3試營運。（圖／藏壽司供提供）
▲藏壽司三峽學成店9/3試營運。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司全台第20間店鋪「三峽學成店」宣布9月10日正式開幕，9月3日起試營運，參加FB活動還能即享9折優惠。為歡慶20店的開幕，藏壽司特別與日本超紅貼圖YOSISTAMP聯手，於全台店舖推出獨家YOSISTAMP聯名扭蛋，以超療癒搞怪的姿態萌翻全台藏壽司店鋪。

歡慶20店正式開幕，藏壽司特別與日本爆紅貼圖YOSISTAMP合作，聯手推出限定系列扭蛋。YOSISTAMP以療癒搞怪且百分百實用的貼圖風格聞名，其中人氣要角兔兔100%、熊熊100%、貓貓100%、豬豬100%與小雞嗶嗶，更是以搞怪的眼神死表情與意想不到的逗趣動作受到廣大粉絲喜愛。

▲藏壽司三峽學成店9/3試營運。（圖／藏壽司供提供）
▲蟹肉棒磯邊天婦羅。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司社群粉絲只要於9月17日至26日間，於全台藏壽司消費滿1,500元且並出示FB按讚畫面，即可獲得每店限量100份的繽紛特仕款YOSISTAMP識別證。萌度百分百的YOSISTAMP將與全台壽司迷一同歡慶20店開幕，陪伴大家度過快樂的用餐時光。

藏壽司於全台店舖特別推出多款期間限定菜色，包括即日起推出「蟹肉棒磯邊天婦羅」，選用鮮甜滋味的蟹肉棒加上海苔包裹成的天婦羅；還有大人小孩都無法抗拒的「玉米沙拉稻荷壽司」，特別以清脆香甜可口的玉米沙拉搭配人氣稻荷壽司所製作而成。

關鍵字： 美食情報 新北市美食 藏壽司 迴轉壽司

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