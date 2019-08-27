是精靈住的！隱身苗栗山間樹屋　還有夢幻蘑菇屋、超長溜滑梯



▲超夢幻精靈樹屋就藏在苗栗，房內設施通通都有。（圖／《Eileen玩轉世界-旅行。日常》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）



記者周姈姈／綜合報導

你曾經幻想過童話故事中的樹屋出現在眼前嗎？在苗栗的山林莊園內，就藏有一座獨一無二的「精靈樹屋」，房內設有樓中樓、充滿療癒的檜木香氣，每個角落都夢幻。另外，莊園裡還有超萌的蘑菇屋、眺望整個南庄風景的咖啡廳以及能讓小朋友玩到瘋掉的超長溜滑梯，趕快來這裡走進童話故事中吧！

這棟夢幻的樹屋就隱身在蘇維拉莊園中，從從南庄市區出發大概要開15分鐘的山路，只要是房客就不必支付入園費。當旅客一踏進莊園內，少女心就會爆發個不停，首先迎接旅客的就是民宿接待處「蘑菇屋」，紅色屋頂超可愛，讓許多遊客在這裡搶著拍照。



▲光是這個接待蘑菇屋就可以讓旅客拍個過癮。



莊園內最吸睛的絕對就是「精靈樹屋」，沿著樓梯攀爬而上就能抵達房間，療癒的檜木香充滿整個房間，樓中樓的設計讓樹屋空間變得更寬敞，處處都能看見民宿主人的用心，不過也因為是樹屋，所以走動起來會稍微搖晃，旅客可別誤以為是地震。但是房客要留意，由於莊園提倡環保，因此房內沒有提供牙刷，若是真的有需要能向櫃台索取。



▲沿著樓梯走上去就能抵達房間，彷彿進入童話故事中。



▲房內採用高挑的樓中樓設計，充滿療癒的檜木香。





▲樹屋房間內還有小沙發，能讓旅客坐在這裡聞著檜木香發呆。



另外，莊園內還打造2條超長的「森林溜滑梯」，小朋友不僅能在莊園內完成入住樹屋的夢想，也可以玩溜滑梯玩個過癮。玩溜滑梯之前要先穿好全套護具，然後坐上特製滑車就可以溜下去，非常刺激，想體驗的人記得要帶膽子來。



▲森林溜滑梯長度較長，就連大人滑了都會尖叫。



如果小朋友還太小無法玩森林溜滑梯，別擔心，森林溜滑梯一旁還設有「芭娜娜溜滑梯」，滑梯的寬度比較窄，非常適合小小朋友。



▲芭娜娜溜滑梯的坡度比較平緩，適合小小朋友玩。



至於用餐的部分，園區內設有餐廳，大人的晚餐選擇有西式和中式，兒童餐還附有玩具，早餐則是提供buffet，用餐時間為早上8點至9點。除了正餐之外，餐廳旁邊還有一間擁有絕美景觀的咖啡廳，由一層一層樹屋搭建而成，可以眺望整個南庄市區的風景。



▲從咖啡廳看出去，就是一整片絕美的南庄風景。



雖然入住這樣一間樹屋需要花費9千～1萬多元，許多人都會害怕不值得，因為相同的價格就可以入住高級的飯店，不過部落客《Eileen玩轉世界-旅行。日常》認為，「其實飯店設施都大同小異，偶爾有機會住這種特色民宿，記憶點會很深刻，加上老闆在很多地方都很用心，光是要蓋樹屋，仔細看看內裝，木板要不規則裁切還要搬運民宿內的物品，還有房間內部的細節，這些都是飯店感受不到的地方。」



▲在樹屋裡面走路會稍微搖晃，旅客可別誤以為是地震。



若是不打算住宿，也可以安排一日遊來這裡喝咖啡、看風景和溜滑梯，呼吸一下大自然的芬多精，讓大自然帶走煩惱。



▲就算沒有要住宿也可以在莊園內喝咖啡、看風景。



蘇維拉莊園Sud Vista－樹屋民宿

地址：苗栗縣南庄鄉田美村16鄰四灣92號

訂房時間：10:00-20:00

民宿訂房專線：0932-331510

入園價格（房客不需支付）：＄200(120cm以上)、優待票＄150（90～120cm）、90cm以下不收費《一張入園票券皆可折抵一份餐點100元》

森林溜滑梯開放時間：平日11：00～17：00／假日10：00～17：00／中午12：00～13：00休息（限120公分以上或7歲以上才可以乘坐，限單人乘坐無法雙載）

＊以上圖片皆由《Eileen玩轉世界-旅行。日常》授權提供，現有經營：部落格、粉絲團。